الأجانب يكثفون مشترياتهم استعداداً للتوزيعات السنوية

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

كثف المستثمرون العرب والأجانب مشترياتهم في الأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي مع تداول أسعار غالبية الأسهم عند مستويات سعرية جاذبة فضلاً عن مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة خصوصاً قبل مواعيد التوزيعات السنوية المرتقبة للشركات والبنوك المدرجة.

وحقق المستثمرون العرب والأجانب محصلة شراء بنحو 108.6 ملايين درهم، منها 104.35 ملايين للأجانب، و4.25 ملايين للعرب، واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بـ 108.6 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 37.25 مليون للخليجيين، و71.3 مليون للمواطنين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بـ 73.4 مليون درهم.

فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بـ 73.4 مليون درهم. وتراجع سوق دبي هامشياً 0.1% إلى مستوى 2514 نقطة، مستمداً بعض الدعم من مكاسب أسهم «إعمار العقارية» 2.75% و«دبي الإسلامي» 0.78%، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.68% ليغلق عند 5019 نقطة، متلقياً دفعة من أسهم «أبوظبي الأول» 0.68% و«أبوظبي التجاري» 8.4%.