الأسواق تربح 3.2 مليارات وسط مشتريات للأجانب والمؤسسات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للمنطقة الخضراء بنهاية جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي نحو 3.2 مليارات درهم مدعوما بنشاط على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، وسط عمليات شراء للأجانب والمؤسسات رغم بقاء السيولة عند مستوياتها المتواضعة بحدود 261 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.93% ليصل إلى 2517 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والنقل والبنوك والتأمين والاستثمار والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 4970.8 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك.

ووصلت السيولة الكلية إلى 260.9 مليون درهم، منها 136.25 مليون درهم في دبي، و124.65 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 114 مليون سهم، موزعة بواقع 82.35 مليون سهم في دبي، و31.68 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال 3841 صفقة.

سوق دبي

وجاء صعود سوق دبي مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.44% بدعم صعود إعمار العقارية 2.23% وأرابتك 0.48% وداماك 4.35% وديار 2.2%. كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1% مع ارتفاع دبي الإسلامي 0.39% والإمارات دبي الوطني 2.11%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.82% نتيجة ارتفاع سهم دبي للاستثمار بنسبة 2.36% وسوق دبي المالي 0.61%. وصعد قطاع النقل بنسبة 0.61% نتيجة ارتفاع سهم أرامكس، والخليج للملاحة 1.22%، فيما انخفض سهم العربية للطيران 0.2%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 38 مليون درهم ليغلق عند 4.13 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 18.5 مليون درهم، مغلقاً عند 5.12 دراهم، ثم سهم إعمار مولز الذي استقطب 16.76 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 1.57 درهم.

وكان سهم دار التكافل الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي مرتفعاً بنسبة 7.25% ليغلق عند 0.488 درهم، فيما سجل سهم أمانات أكبر تراجع بنسبة 3.57% ليقفل عند 1.08 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، زاد قطاع البنوك بنسبة 0.56% مع ارتفاع أبوظبي الأول 0.55% وأبوظبي التجاري 1.05% والاتحاد الوطني 2.25% وأبوظبي الإسلامي 0.24%.

واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم اتصالات من دون تغيير، فيما تراجع قطاع العقار 0.71% مع انخفاض سهم الدار بنسبة 0.65%. وانخفض قطاع الطاقة 0.42% نتيجة انخفاض دانة غاز 0.75%.

وتصدر سهم اتصالات التداولات مستقطباً سيولة بنحو 41.4 مليون درهم ليغلق عند 16.88 درهماً، تلاه سهم أبوظبي الأول بسيولة بقيمة 29.45 مليون درهم ليغلق عند 14.52 درهماً، ثم سهم الدار العقارية بتداولات بلغت 13.84 مليون درهم مغلقاً عند 1.52 درهم.

وسجل سهم العالمية القابضة أكبر نسبة ارتفاع في أبوظبي بنحو 5.27% ليغلق عند 0.88 درهم، فيما كان سهم ميثاق للتأمين التكافلي الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.28% إلى 0.67 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 27 مليون درهم، منها 22 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و5 ملايين درهم محصلة شراء العرب، بينما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 27 مليون درهم، منها 10 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و17 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات تبريد وإعمار العقارية والعربية للطيران والاتحاد العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات إعمار مولز وداماك ودبي للاستثمار والعربية للتامين.

وواصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية الاتجاه الشرائي بصافي استثمار 26 مليون درهم، منها 16.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و9.13 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 26 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 16.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و9.13 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي.

اطلاع

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في سوق الأوراق المالية إلى ضرورة الحرص على الاطلاع على الإفصاحات الدورية للقوائم المالية للشركات المدرجة، وخصوصاً قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق المساهمين.

إفصاحات

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