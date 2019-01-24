مبادرة لتشجيع الإماراتيات للعمل في التمويل المؤسسي

المصدر: دبي ـ البيان

فازت غالية العلي، الطالبة الإماراتية من جامعة زايد بجائزة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي» من إرنست ويونغ (EY)، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مركز الشباب في أبراج الإمارات. وكانت غالية ضمن مجموعة تضم 11 طالبة وصلن إلى التصفيات النهائية على المستوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستتاح لها الفرصة الآن للمنافسة على المستوى الدولي مع فائزات أخريات من كل من أستراليا، وألمانيا، واليابان، والمملكة العربية السعودية، والنرويج، وروسيا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشجع مبادرة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي»، التي أطلقتها شركة EY التي تنظم الآن في عامها الثاني، الجيل التالي من السيدات الإماراتيات على السعي للعمل في القطاع الخاص، لا سيما في مجال خدمات الصفقات وتمويل الشركات، والتأكيد في الوقت ذاته على القدرات التي تتمتع بها السيدات الإماراتية في الدولة.

وتتضمن قائمة المرشحات الإحدى عشرة اللواتي شاركن في المرحلة النهائية من المسابقة كلاً من عليا الزعابي من جامعة زايد، وعائشة المعمري من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفاطمة الظاهري من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفاطمة القبيسي من كلية الحقوق لجامعة هارفارد وجامعة السوربون أبوظبي، وغالية العلي من جامعة زايد، وخولة جلفار من كليات التقنية العليا، ومريم الخاجة من الجامعة الأمريكية في دبي، وريم البريكي من جامعة زايد، وريم خوري من الجامعة الأمريكية في دبي، وسلمى المريخي من جامعة زايد، وشيخة العفاري من جامعة الإمارات.