1.16 مليار درهم أرباح «دبي التجاري»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

سجّل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية بلغت 1.162 مليار درهم لعام 2018، مرتفعة 16% بالمقارنة مع 2017 نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية 3.1%، والانخفاض في المصاريف التشغيلية 4.7%، في حين انخفضت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة 4.8%.

وقال البنك، في بيان أمس، إن الإيرادات التشغيلية ارتفعت 3.1% لعام 2018 لتصل إلى 2.73 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة الارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5%، من خلال النمو في القروض في حين انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بشكل طفيف بنسبة 1%.

وارتفعت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية 19.8% وارتفعت الإيرادات الأخرى 51.3% وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات 2.4% مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة 75.6% نتيجة توزيعات أرباح نقدية استثنائية تم استلامها في العام السابق.

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