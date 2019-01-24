«جلف كابيتال» تستثمر 22 مليون دولار في «شو» التونسية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت «جلف كابيتال»، وهي من أكبر وأنشط الشركات العاملة في إدارة الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط، أمس، أنها استثمرت 22 مليون دولار في «شركة شو»، وهي مُنتج ومُصدّر عالمي يقدّم مجموعة متكاملة من منتجات زيت الزيتون العضوي والطبيعي والخدمات المتعلّقة بهذا الإنتاج والتصدير، ويقع مقرّ الشركة الرئيسي في تونس.

وهذه الصفقة هي سابع استثمار تجريه «جلف كابيتال» من صندوقها للتمويل الخاص والبالغة قيمته 251 مليون دولار ، والاستثمار الأول الذي تجريه الشركة في تونس.

وقال كريستوفر فول، كبير المديرين العموميين في قسم التمويل الخاص في «جلف كابيتال»: «لقد برعت شركة CHO في تأسيس موقع لنفسها بوصفها الشركة الرائدة في توفير المنتجات الزراعية الطبيعية بدءاً من عمليات الزراعة وحتى تصديرها للمستهلكين والتجار في قطاع زيت الزيتون في تونس. إننا سعداء بدعمنا لنمو وتكامل الشركة المتواصل. هذه الصفقة ستساعد شركة CHO على توسعة عملياتها بشكل أكبر في عموم سلسلة إنتاج زيت الزيتون، وهي مثال ممتاز على الخيارات المرنة التي تقدمها شركتنا للتمويل الخاص إلى الشركات النامية في الأسواق الناشئة».

وقال عبد العزيز مخلوفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة CHO: «هذا التمويل من «جلف كابيتال» سيدعم خطط التكامل لدينا من خلال توسعة حقول الزيتون التي نديرها في كل أنحاء تونس.

وأضاف آدم حديدي، المدير العام في قسم التمويل الخاص في «جلف كابيتال»: «إن القطاع الزراعي من الأعمدة الأساسية للاقتصاد التونسي، لا سيّما أنه يضمن توافر فرص العمل في المناطق الريفية في كل أنحاء البلاد، وكذلك يضمن تدفّق العملات الأجنبية إلى البلاد من خلال الصادرات.