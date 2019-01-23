مذكرة تفاهم بين الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة التمويل البريطانية

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع وكالة تمويل الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، وذلك لزيادة الثقة بين التجار والمستثمرين من خلال تقوية العلاقات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات وتعزيز التجارة والاستثمار على المدى الطويل بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات واللورد بيتر إستلين عمدة الحي المالي لمدينة لندن بحضور مسؤولين من حكومة المملكة المتحدة من بينهم أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي ومن وكالة تمويل الصادرات البريطانية وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وتركز مذكرة التفاهم على التعاون في سياسات وممارسات ائتمان الصادرات والمشاريع وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى اللورد بيتر إستلين عمدة الحي المالي لمدينة لندن خلال توقيع المذكرة مع عدد من المسؤولين في الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث جرى تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه وكالات ائتمان الصادرات في نمو التجارة الدولية، حيث أعرب اللورد بيتر إستلين عن أمله في أن يؤدي توقيع هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جهته قال ماسيمو فالسيوني إن مذكرة التفاهم تعكس التعاون الوثيق بين الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة تمويل الصادرات البريطانية في مجال التجارة وائتمان الصادرات، مما سيساعد الشركات في دولة الإمارات على توسيع أعمالها على المستويين المحلي والعالمي.