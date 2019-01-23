تباين أداء أسواق الأسهم في انتظار محفزات جديدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

تحركت أسواق الأسهم المحلية في اتجاه عرضي خلال جلسة أمس وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وترقب المستثمرين ظهور محفزات جديدة لا سيما نتائج وتوزيعات الشركات السنوية، في وقت بقيت السيولة تراوح مكانها مع عودة هبوطها مجدداً دون 300 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.2% بالغاً مستوى 2493.92 نقطة، مع انخفاض مؤشرات قطاعات العقار والبنوك والتأمين والنقل والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.01%، وصولاً إلى 4956 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والصناعة. ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 257.8 مليون درهم، منها 78.8 مليون درهم في دبي، و179 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 72.67 مليون سهم، موزعه بواقع 51.8 مليون سهم في دبي، و20.87 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 2595 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع نزول قطاع العقار بنسبة 0.13% بعد انخفاض إعمار للتطوير 2.31% وإعمار مولز 3.03% وأرابتك 0.48% وداماك 0.86%، بالرغم من ارتفاع إعمار العقارية 1% والاتحاد العقارية 1.52%. كما هبط قطاع الاستثمار 1.25% نتيجة انخفاض سهم دبي للاستثمار 1.55% وسوق دبي المالي 0.61%.

وانخفض قطاع البنوك 0.44% بفعل انخفاض سهم الإمارات دبي الوطني 1.74%، فيما قلص سهم دبي الإسلامي جزءاً من خسائر القطاع بارتفاعه 0.59%. وتراجع قطاع النقل هامشياً مع تراجع الخليج للملاحة 0.85%، فيما استقر سهما العربية للطيران وأرامكس. وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 24.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.04 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 8.8 ملايين درهم، ليصل إلى 5.1 دراهم، ثم سهم إعمار مولز بتداولات 6.6 ملايين درهم من التداولات ليقفل عند 1.6 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مع ارتفاع أبوظبي التجاري 2.63% والاتحاد الوطني 0.62%، في مقابل تراجع أبوظبي الأول 0.28%. وصعد قطاع العقار 1.12% مدفوعاً بسهم الدار بنسبة 1.32% وإشراق 0.21%. في حين هبط قطاع الاتصالات 0.24% بعد هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الطاقة 1.2% نتيجة تراجع سهم دانة غاز 2.11%. وتصدر أبوظبي الأول النشاط بسيولة بلغت 96.3 مليون درهم، ليصل إلى 14.44 درهماً، تلاه سهم اتصالات بتداولات بـ49.36 مليون درهم، ليغلق عند 16.88 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة قدرها 17 مليون درهم، ليقفل عند 8.6 دراهم.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 20 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 20 مليون درهم، موزعة بواقع 1.35 مليون درهم محصلة بيع العرب، و10 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و8.65 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين.

مدخرات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات

Ⅶ أكدت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية المدرجة في بورصتي دبي والكويت الخبر المنشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إدراج شركات تابعة في بورصات عالمية، مشيرة إلى أنها تقوم بتقييم خيارات مختلفة لتعظيم العائد لمساهميها وتحسين السيولة، ومنها دراسة الإدراج لشركات تابعة.

Ⅶ يعقد «بنك الشارقة» اجتماع مجلس إدارة في 26 يناير الجاري لمراجعة البيانات المالية عن العام الماضي 2018، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.