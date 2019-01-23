منظومة «ريسبونسبل غولد» تحقق التوافق مع معايير الشريعة الإسلامية

المصدر: Ⅶ سانتا كلارا- البيان

أعلنت شركة «إيمرجنت تكنولوجي القابضة» (إم تيك) عن حصول منظومة «ريسبونسبل غولد» التي طورتها على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية لتكون أول منظومة لسلسلة توريد الذهب تحصل على هذه الشهادة في العالم.

وتضم المنصة القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين كلاً من تطبيق سلسلة التوريد «ريسبونسبل غولد» (RG SCA) لأتمتة تتبع حركة الذهب المستخرج بشكل أخلاقي، بدءاً باستخراجه وحتى تخزينه، والعملة الرمزية «جي كوين» (G-Coin) التي تمثل شهادات ملكية رقمية للذهب المستخرج بشكل أخلاقي.

نشاط

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: ساهم حصول «إيمرجنت تكنولوجي» على هذه الشهادة في ترسيخ أهمية منطقتنا باعتبارها مركزاً مهماً للذهب المستخرج بشكل أخلاقي. ونؤكد التزامنا بإرساء الأسس لبيئة تجارية داعمة في مختلف أنحاء المنطقة، ولا شك بأن شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية سيكون لها أثرٌ كبيرٌ بهذا الشأن، ونهنئ الشركة على هذا الإنجاز، كما نفخر بكونها جزءاً من مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة.

أداء

وقال الدكتور محمد داود بكر، مؤسس مجموعة «أماني للاستشارات»: يأتي استخدام تكنولوجيا البلوك تشين ليقدم الحل الأمثل لإرساء منظومة أخلاقية تتمتع بشفافية عالية. ومن شأن توافق كل من تطبيق سلسلة التوريد «ريسبونسبل غولد» والعملة الرمزية «جي كوين» مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تتطلب الشفافية والتتبع والمساءلة، أن يمنح الثقة للمستثمرين الملتزمين بمبادئ الشريعة والجهات العاملة في مجال تجارة الذهب للمشاركة في هذه المبادرة وأداء دور أكبر لإيجاد منظومة أخلاقية وخالية من النزاعات بشكل أكبر.