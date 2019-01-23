إدراج صكوك بـ 750 مليون دولار لـ«دبي الإسلامي» في ناسداك دبي

المصدر: دبي- البيان

رحبت ناسداك دبي بإدراج «دبي الإسلامي»، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، أمس، لصكوك بقيمة 750 مليون دولار ويُعد الإدراج الأول لناسداك دبي في 2019 والسابع بالنسبة للبنك في البورصة.

ويعد «دبي الإسلامي» أكثر المؤسسات القائمة في الإمارات إصداراً للصكوك من حيث القيمة في ناسداك دبي بإجمالي 6 مليارات دولار تشمل الإدراج الأخير.

وتُركز الأنشطة الرئيسية للبنك على الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للمؤسسات وأنشطة العقارات وتمويل المقاولات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأنشطة الخزانة.

وبلغت القيمة الإجمالية لجميع الصكوك المدرجة في بورصات دبي 61.14 مليار دولار، ما يجعلها الأولى عالمياً من حيث قيمة الصكوك المدرجة.