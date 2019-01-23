«أرقام سيكيوريتيز» تدعم آلية «حساب التخصيص» في «دبي المالي»

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس أن آلية «حساب التخصيص» اكتسبت في الآونة الأخيرة قوة دفع ملحوظة وسط نشاط متزايد من قبل شركة «أرقام سيكيوريتيز» التي استفادت من توفر هذه الخدمة لتنفيذ تداولات لصالح عملائها من الصناديق الاستثمارية العالمية.

ومن خلال هذه الآلية المتطورة والفعالة قامت «أرقام سيكيوريتيز» خلال عدد من جلسات التداول لشهر يناير الجاري بتنفيذ صفقات تجاوزت قيمتها العشرين مليون درهم لصالح مؤسسة استثمارية عالمية مع تخصيص حصيلة الصفقات لعدة صناديق استثمارية فرعية خلال جلسة التخصيص.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي قام بإطلاق هذه الخدمة أوائل العام 2018 في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتنويع الخدمات والمنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية عبر استحداث آليات داعمة لنشاط كافة فئات المتعاملين. وتتيح هذه الآلية لشركات الوساطة فتح حساب تخصيص موحد لدى المقاصة يتم من خلاله إجراء تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية باسم الشركة نيابة عن عملائها على أن يتم تخصيص تلك التعاملات بحسابات العملاء خلال فترة التخصيص ومدتها 45 دقيقة من انتهاء جلسة التداول.

وحتى تاريخه فقد حصلت ثلاث من شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي على ترخيص تقديم خدمة «حساب التخصيص» لعملائها، ويعكف السوق حالياً على دراسة طلبات من شركات وساطة أخرى تسعى للحصول على ترخيص مماثل.

ويعكس نشاط خدمة «حساب التخصيص» أهميتها الكبيرة بالنسبة لشركات الوساطة لا سيما تلك التي تقدم خدماتها للمؤسسات الاستثمارية العالمية، إذ توفر حلاً مبتكراً وشفافاً يلبي متطلبات صناديق الاستثمار العالمية الأمر الذي يمهد الطريق أمام تعزيز نشاطها في السوق.

و«أرقام سيكيوريتيز»، شركة الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي، عضو في مجموعة أرقام.