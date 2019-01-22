المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ساكسو بنك تزايد الحضور النسائي بين المتداولين في الإمارات، مشيراً إلى نمو نسبة النساء اللواتي قمن بالتداول الإلكتروني على الإنترنت عبر منصة «ساكسو بنك» من الإمارات بنسبة 130% منذ ديسمبر 2016.

وأضاف ويلر في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن النساء يشكلن اليوم نسبة 10% من إجمالي عدد المتداولين المسجلين في البنك داخل الدولة بارتفاع من 8% في ديسمبر 2016، لافتاً إلى وجود فرص نمو هائلة لهذه الفئة، وأن بنك التداول الدنماركي يتطلع لطرح المزيد من المبادرات لتشجيع النساء على التداول خلال 2019.

وأضاف: «لاحظنا خلال السنوات الأخيرة توجه نسبة متنامية من المزودين لتقديم منصات موثوقة وسهلة الاستخدام للتداول عبر الإنترنت، واليوم يشهد التداول عبر الإنترنت وفي الإمارات إقبالاً متزايداً، خصوصاً وأن المتداولين أصبحوا أكثر درايةً بالأسواق لذلك فهم يتوقعون فرصاً استثماريةً أفضل وخدمات أكثر تخصيصاً ومزيداً من الشفافية وأسعاراً أفضل.

ونسعى في «ساكسو بنك» بشكل مستمر لنستبق أحدث التطورات ونقدم أفضل الحلول المناسبة لعملائنا، وتتمثل أحدث مبادراتنا في إطلاق منصة التداول الاحترافية «ساكسو تريدر برو» (SaxoTraderPRO) والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتداولين النشطين والعملاء من المؤسسات في مختلف أرجاء الشرق الأوسط».

أهمية السوق

ولفت ويلر إلى أن السوق الإماراتيّة تنطوي على أهمية استراتيجية كبيرة ودائمة بالنسبة إلى «ساكسو بنك». وأضاف: مقرنا الإقليمي، والكائن في دبي، يدعم خططنا الرامية لتحقيق نموٍ قوي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ضوء تواجدنا بالسوق الإماراتيّة منذ عام 2009، عملنا باستمرار على ترسيخ مكانتنا في المنطقة، كما نواصل التخطيط لتحقيق مزيدٍ من النمو على نطاق أوسع. ورغم التأثيرات المعاكسة التي تؤثر على الاقتصاد الكلّي في المنطقة، نواصل التزامنا بتوسيع شبكة شركائنا في العالم العربي.

وبهدف تصميم منتجاتنا بما يتناسب بشكلٍ خاص مع احتياجات الجمهور المحلي، نعمل أيضاً على توفير منصة تداول للأصول المتعددة ومدعومة باللغة العربية، والتي تتميز بتوفير عددٍ من الخيارات المتعلقة بالاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في سياقٍ آخر، تنطوي البيئة التنظيمية التي نعمل فيها أيضاً على تحديات كبيرة رغم أننا رحبّنا وبقوة بالتدابير والإجراءات التنظيمية التي تسهم في تحويل التركيز التنافسي بعيداً عن الرافعة المالية، والاهتمام أكثر بتنافسية الأسعار وجودة المنصات والمنتجات والخدمات.

أداء الشركة

وقال ويلر: كان عام 2018 عاماً مثمراً لـ«ساكسو بنك» مع الكثير من الأنشطة والفعاليات في مختلف المناطق التي ندير فيها عملياتنا، بما فيها إطلاق منصة «ساكسو تريدر برو» وهيكلية تسعير عالية التنافسية، والتي اكتسبت أهمية كبيرة لدى عملائنا المحليين. نحن مسرورون بمعدل نمو أعمالنا في الإمارات هذا العام، لكننا نتوقع تحقيق أداء أفضل في عام 2019.

وكما ذكرنا أعلاه، تحتل الإمارات مكانة استراتيجية هامة في مخططاتنا المستقبلية، ونحن نعمل على توسيع حضورنا بشكل أكبر في الدولة. ومع مضينا قدماً بالعمل، فإننا نحافظ على التزامنا بالتطوير والاستثمار المستمر في عروض منتجاتنا والتكنولوجيا لتعزيز تجربة المتداولين والمستثمرين والشركاء مع «ساكسو» في المنطقة.

تحديات

وحول التحديات التي تواجه سوق التداول عبر الإنترنت في الإمارات، قال ويلر: يشكّل تأسيس منظومة متعددة الأوجه للتكنولوجيا الماليّة على مستوى الإمارات حجر الزاوية لمبادرات التنويع الاقتصادي التي تطلقها الحكومة، إذ تتميز البلاد بشغف كبير في مجال التكنولوجيا، وتدرك القيادة الإماراتية الرشيدة أن التكنولوجيا المتقدّمة تعتبر من المتطلّبات والشروط الأساسية لتحقيق مزيدٍ من التقدّم والازدهار.