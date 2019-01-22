تفاهم بين «السوق العالمي» و«حرة مطارات أبوظبي» لتقديم حوافز اقتصادية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعّت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مذكرة تفاهم مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بهدف الترويج لمركز إمارة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي. ووقع المذكرة كل من ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي؛ وروان مايكل كيلي نائب أول الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى وضع مبادرات مشتركة توفر تراخيص تجارية للمخازن، والحوافز وتبادل المعرفة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى دعم المنتجات والخدمات المشتركة بين الجهتين في مجالات توفير المخازن، والتراخيص التجارية، والحوافز الاقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات، كما تنص على إنشاء لجنة مشتركة تتولى مهام الإشراف على أوجه التعاون بينهما.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «إن التوقيع على مذكرة التفاهم يعتبر علامةً فارقةً في مسيرة التطور الاقتصادي المستمر الذي تشهده الإمارة، حيث تسلط هذه المذكرة الضوء على الأهداف والمصالح المشتركة بين الجهتين. فمن خلال التعاون المشترك سنركز على تلبية متطلبات العملاء من خلال توسيع مدى المنتجات المقدمة وتبسيط العمليات التجارية التي تشمل تراخيص الشركات، التسجيل، وإجراءات التأشيرات للموظفين».

وعلق روان مايكل كيلي نائب أول الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي: «سيتم تقديم خيارات متعددة لاستئجار المرافق للعملاء مثل وحدات المخازن، المكاتب التجارية، وقطع الأراضي، حيث يتم توفير خدمات إدارة المرافق فيها. لدعم نمو أبوظبي كمركز اقتصادي رئيسي ونرتقي بمكانة الإمارات على الصعيد العالمي».