البنوك والعقار يهبطان بالأسواق والسيولة تبدأ بالتعافي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في نهاية جلسة أمس، تحت ضغط من الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، في وقت تخطت فيه السيولة حاجز 300 مليون درهم للمرة الأولى منذ عدة أسابيع.

وهبط سوق دبي بنسبة 0.56 % إلى مستوى 2498.82 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم شركات العقار والنقل والبنوك والخدمات والسلع، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.39 %، إلى مستوى 4955.74 نقطة، بضغط تراجع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 311 مليون درهم، منها 111 مليوناً في دبي، و200 مليون في أبوظبي، وجري تداول 86.7 مليون سهم، موزعة بواقع 61.7 مليون سهم في دبي، و25 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3098 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي، بضغط هبوط قطاع العقار بنسبة 1.26 %، مع انخفاض إعمار العقارية 0.5 %، وإعمار للتطوير 2.26 %، وأرابتك 0.47 %، وداماك 4.13 %، وديار 1.62 %، وإعمار مولز 1.79 %، والاتحاد العقارية 1.5 %، كما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.34 %، بعد نزول سهم الإمارات دبي الوطني 0.76 %، فيما استقر دبي الإسلامي دون تغيير.

كما تراجع قطاع النقل نحو 1 %، مع تراجع العربية للطيران 0.99 %، وأرامكس 0.99 %، والخليج للملاحة 0.84 %. في المقابل، صعد قطاع الاستثمار 0.53 %، نتيجة صعود سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.78 %، بالرغم من تراجع سوق دبي المالي 0.12 %.

وتصدر سهم دبي الإسلامي، النشاط، مستقطباً سيولة بقيمة 26.8 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.07 دراهم، تلاه سهم إعمار العقارية، بسيولة بقيمة 18.7 مليون درهم، لينخفض بنسبة 0.5 %، وصولا إلى 4 دراهم، ثم سهم العربية للطيران، متراجعاً 0.99 %، إلى درهم واحد.

وحقق سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، أكبر نسبة ارتفاع، بنحو 3.73 %، ليغلق عند 0.529 درهم، فيما كان سهم المدينة للتمويل، الأكثر تراجعاً بنسبة 5.37 %، إلى 0.282 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.63 %، بعد انخفاض أبوظبي الأول 0.69 %، وأبوظبي التجاري 1.3 %. ونزل قطاع العقار بنسبة 1.02 %، بفعل نزول سهم الدار 1.31 %، وإشراق 0.42 %.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.53 %، بعد تراجع سهم دانة غاز 0.52 %، وأدنوك للتوزيع 0.89 %. في المقابل، صعد قطاع الاتصالات 0.36 %، وهي النسبة ذاتها التي ارتفعها سهم اتصالات.

وتصدر أبوظبي الأول، النشاط بسيولة 120.67 مليون درهم، تعادل نحو 60 % من سيولة سوق أبوظبي، ليغلق عند 14.48 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 47.78 مليون درهم، ليقفل عند 16.92 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات 14.2 مليون درهم، ليصل إلى 8.38 دراهم.

وكان سهم القدرة القابضة في صدارة الأسهم الرابحة، مع ارتفاعه بنسبة 11.66 %، ليغلق عند 0.8 درهم، فيما سجل سهم ميثاق، أكبر نسبة انخفاض بنحو 7.14 % إلى 0.65 درهم.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار 16.16 مليون درهم، بينما اتجه كل من العرب والخليجيين والمواطنين نحو التسييل، بصافي استثمار 16.16 مليون درهم، منها 1.1 مليون درهم محصلة بيع العرب، و5.27 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و9.78 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين.

واستمرت المحافظ الاستثمارية والمؤسسات في الاتجاه الشرائي بسوق العاصمة، بصافي استثمار 9.17 ملايين درهم، بينما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 5.6 ملايين درهم. بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 5.6 ملايين درهم، ونحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 9.17 ملايين درهم.

حقوق

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين في سوق المال، إلى ضرورة ممارسة حقوقهم، بمناقشة القوائم المالية، من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، وممارســة حق التصويت والمصادقة على القرارات.

إفصاحات

Ⅶ وافق مجلس إدارة «الأغذية المتحدة»، أول من أمس، على الميزانية المقترحة لعام 2019، ونشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، واعتماد أجندة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

Ⅶ قام مصرف السلام البحرين المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء نحو 20 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 38.035 مليون سهم إلى 38.055 مليون سهم (1.780% من الأسهم المصدرة).