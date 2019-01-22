«باركليز»: الأسهم ستتفوق على السندات مع توقع استمرار نمو الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك «باركليز» عن نتائج تقرير «كومباس» للربع الأول من عام 2019، الذي يتناول التوصيات الاستثمارية لفئات الأصول الرئيسة على مستوى العالم. ويوضح التقرير أن إدارة المخاطر بشكل دقيق يمكن أن تسـاعد في تحقيق استقرار مصالح المستثمرين، خاصة بعد الاضطراب الذي شهدته الأسواق المالية في عام 2018.

وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن الطريقة المثلى للمستثمرين لتحقيق نتائج مجزية تكون عبر تركيز محافظهم الاستثمارية تجاه أسهم الأسواق المتقدمة والناشئة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحوّط من خلال تنويع مركز المحفظة الاستثمارية على المدى الطويل.

واستعرض التقرير الصادر من بنك «باركليز» أحدث التوقعات بشأن تخصيص الأصول الاستراتيجية على المدى الطويل، مع تسليط الضوء على التعديلات التكتيكية قصيرة الأجل التي تحدد الفرص الاستثمارية الناتجة من التوقعات الدورية على المدى القصير من مختلف فئات الأصول والأسواق حول العالم..

وقال بيورن هولدربيك، رئيس قسم المشورة الاستثمارية لدى بنك «باركليز» الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسلّط تقرير كومباس الأول لعام 2019 الضوء على أبرز الموضوعات المهيمنة على المحافظ الاستثمارية هذا العام، حيث نتوقع أن تواصل الأسهم تفوقها على السندات في ظل توقعات التضخم لهذا العام».

وأضاف: «شكلت التقلبات التي شهدتها أسواق المال في الربع الأخير من عام 2018 نداء تحذير للعديد من المستثمرين الذين اعتادوا الانخفاض المستمر في تقلبات الأسعار خلال عام 2017، وهو الأمر الذي يُعد شاذاً عن القاعدة، لذا من المرجح أن يعود التقلّب في عام 2019 إلى معدلاته التاريخية وسط نمو اقتصادي مستمر، وإن كان بطيئاً، خاصة في المراحل اللاحقة من هذه الدورة الاقتصادية».

كما أردف هولدربيك قائلاً: «لا تزال الأسهم تتصدر قائمة الأصول الأكثر جاذبية من ناحية الأسعار لهذا العام، مع العلم أننا نعتقد أن المستثمرين يبالغون بعض الشيء في تشاؤمهم. وعليه، نجد أن هناك فرصاً مجزية في أسهم الشركات الكبرى (Blue Chip) عالمياً».