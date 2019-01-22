الحكير السعودية تطلب طرحاً عاماً لوحدة مراكز التسوق في الربع الثاني

المصدر: الرياض – رويترز

أبلغت مصادر رويترز أمس بأن مجموعة فواز الحكير السعودية تخطط لطرح أسهم في وحدة مراكز التسوق بالرياض خلال الربع الثاني من السنة الحالية.

وقالت أربعة مصادر طلبت عدم كشف هويتها نظراً للحساسيات التجارية إن شركة المراكز العربية، التي قدمت طلب طرح أولي لهيئة السوق المالية، تتطلع للإدراج بين ابريل ويونيو.

ولم ترد شركة المراكز العربية على طلبات للتعليق.

وتُشجع المملكة العربية السعودية المزيد من الشركات المملوكة لعائلات على الإدراج في البورصة من أجل تعزيز أسواق رأس المال في إطار اتجاه للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

وشهدت السعودية ستة طروحات عامة أولية العام الماضي وفقاً لبيانات رفينيتيف. وأحجمت بعض الشركات العام الماضي لحين اتخاذ قرار بشأن طرح أسهم في شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، والذي كان من المتوقع أن يتم في عام 2018 لكن مسؤولين يقولون إنه تأجل.

وقالت المصادر إن شركة المراكز العربية تتطلع لبيع 30 % للمستثمرين في بورصة الرياض (تداول) في إطار هذه الصفقة.

وقال مصدران إن المجموعة تعمل مع بنكي الاستثمار الأمريكيين مورجان ستانلي ومويليس ومع البنكين السعوديين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وأحجم مورجان ستانلي ومويليس عن التعقيب. ولم ترد مجموعة سامبا المالية ولا البنك الأهلي التجاري حتى الآن على طلبات للتعليق.

وفواز عبد العزيز الحكير وشركاه شريك لسلسلة الموضة (زارا)، وهي جزء من إنديتكس جروب الإسبانية، وجاب وبانانا ريبابليك.

ووحدتها شركة المراكز العربية هي المطور والمالك والمشغل لتسعة عشر مركزاً تجارياً في عشر مدن بالمملكة وفقاً لموقعها على الإنترنت.