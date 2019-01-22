شركات التكنولوجيا تتصدّر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في الدولة

المصدر: دبي - البيان

كشف «ساكسو بنك» أن أسهم الشركات التكنولوجية الأمريكية قد سجّلت أعلى معدلات التداول بين عملائه في الإمارات عام 2018، وذلك في سنة خيّمت عليها الحروب التجارية والاضطرابات السياسية.

وأشارت القائمة إلى ميل المستثمرين في دولة الإمارات نحو تفضيل أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية؛ حيث حلّت «تسلا» في المرتبة الأولى، تلتها «نتفليكس» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«إنفيديا».

وبالنسبة للمستثمرين والمتداولين، كانت السنة الماضية أشبه برحلة طويلة من التقلّبات التي شهدت أرقاماً قياسية وارتفاعات جديدة كلياً. ومنح ذلك المتداولين المحنّكين فرصاً متميزة، وكشف عن مدى أهمية إدارة المخاطر المناسبة والتنويع الصحيح للمحفظة.

وقال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى «ساكسو بنك»: «انطلق عام 2018 بشكلٍ حافل لتكون بدايته في يناير هي الأفضل منذ عقود، ومن ثم انقلبت الأمور إلى حالة من الفوضى في فبراير، وتلت ذلك أحداث أكثر إثارة للدهشة، حيث عادت الأسواق الأمريكية بسرعة خاطفة، وعوّضت أكثر من نصف خسائرها.

وأضاف جارنري: «دفعت قوة الدولار وأسعار النفط المستهلك في الأسواق الناشئة نحو الإفلاس، وازدادت حدّة تراجع المعنويات، ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو الهبوط إلى -20.2% عند النقطة المنخفضة». وكشف «ساكسو بنك» أن الأسهم الأكثر تداولاً من قبل عملائه حول العالم مع النسبة المئوية للعائدات في عام 2018 هي لـ «فيسبوك» (-25.7%)، و«أمازون» (+28.4%)، ومجموعة «علي بابا» القابضة (-20.8%)، و«تسلا» (+6.9%)، و«آبل» (6.79%).