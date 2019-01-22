«بن بطي العالمية القابضة» تقترض 1.73 مليار درهم بعد إعادة الهيكلة

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

حصلت شركة «بن بطي العالمية القابضة» في أبوظبي، على قرض مشترك ثنائي الشريحة بقيمة إجمالية بلغت 1.73 مليار درهم «471 مليون دولار»، بعد نجاحها في إتمام عملية إعادة هيكلتها، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن بيان أرسلته إليها الشركة عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن ناصر بطي بن عمير المهيري، مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة، تولى تدبير هذا القرض من خلال وحدة «إدارة التسهيلات الائتمانية» التابعة لشركته. وأضافت الوكالة أن الشركة تسلمت جزءاً من القرض بالدرهم والجزء الآخر بالدولار.

وأضافت الوكالة أن «نور بنك» قاد عملية تدبير القرض وتحصيله، فيما شاركت في العملية عدة بنوك أخرى، منها «الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي التجاري» و«بنك الفجيرة الوطني».

وقال ناصر بطي بن عمير المهيري في بيانه: «سيساعد مد أجل سداد القرض وتزامن آجال الاستحقاق مع التدفقات النقدية المستقبلية في تحسين مركز الشركة من حيث توافر السيولة»

وأضاف مؤكداً أن الشركة «نجحت في حل كافة القضايا التنظيمية والمالية الأخيرة على نحو يتسم بالكفاءة وعاودت الظهور مجدداً بعد انتهاء من عملية إعادة الهيكلة».

وتدير «بن بطي العالمية القابضة» أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، وتتنوّع أنشطتها بين الخدمات اللوجستية، والسياحة والسفر، وتجارة التجزئة، والاستثمارات العقارية وإدارة المرافق أيضاً.