صندوق النقد: 5 % نمو الأسواق الناشئة 2019 و2020

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقع صندوق النقد الدولي لمجموعة الأسواق الناشئة والصاعدة، التي تشمل دولة الإمارات، أن تسجل نمواً بنسبة 5% في 2019 و2020، بينما تصل نسبة نموها 4.7% في 2018.

غير أن الصندوق قال في تقرير «تعديلات رصد النمو الاقتصادي العالمي» الذي يصدر اليوم الاثنين إن النمو العالمي تراجع وكان مقدراً له في العام الماضي 2018 أن يكون 3.7% حسب تقديرات البنك في أكتوبر الماضي، رغم ضعف الأداء الاقتصادي في بعض الدول خاصة أوروبا وآسيا.

وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.5% في العام الجاري، وبنسبة 3.6% في العام المقبل 2020، أي أقل بنسبة 0.2 و0.1% على الترتيب، حسب توقعات أكتوبر العام الماضي.

وعدل البنك توقعاته للنمو العالمي في التقرير السابق لأسباب منها التأثيرات السلبية لرفع التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق العام الجاري.

وأشار البنك إلى أن المخاطر التي تحدق بالنمو العالمي تشمل تزايد التوترات التجارية، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية أصبحت أكثر شدة من الخريف الماضي عند صدور التوقعات السابقة. ويمكن أن يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى تدهور المشاعر عموماً بخصوص توقعات النمو.