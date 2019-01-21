مصرف عجمان يعتمد خدمة «سامسونغ باي»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أبرمت سامسونغ، شراكة مع مصرف عجمان لتوفير خدمة الدفع عبر الهواتف الذكية «سامسونغ باي»Samsung Pay لصالح عملائها في الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، أصبح بمقدور مستخدمي أجهزة سامسونغ الذكية والذين يحملون بطاقات مصرف عجمان من ماستركارد أو فيزا الاستفادة من خدمة «سامسونغ باي»، وهي إحدى خدمات الدفع البسيطة والآمنة بالهاتف المحمول، والتي يمكن استخدامها لإجراء عمليات الشراء في أي مكان تقريباً يمكن فيه استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم.

وقال محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة أعمال الهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: أصبحت محفظة الخدمات المالية للجوال في الإمارات وفي جميع أرجاء الشرق الأوسط تحظى بشعبيه متزايدة، لا سيما وأنها توفر مستويات أكبر من الأمن والراحة من استخدام النقد أو بطاقات الخصم أو الائتمان.

تقنية

وقال كاشف أمين ذاكور، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف عجمان: إن إطلاق خدمة «سامسونغ باي» هو جزء لا يتجزأ من مجموعة الحلول المالية الرقمية التي يقدمها مصرف عجمان، والتي نسعى خلالها إلى إتاحة أحدث التقنيات التكنولوجية لعملائنا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع «سامسونغ» بإطلاق المزيد من المبادرات الاستراتيجية في المستقبل.