سوق دبي المالي يحصد «جائزة التميز» الأوروبية للجودة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حصل سوق دبي المالي على جائزة التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ليصبح بذلك أول سوق مال على المستوى الإقليمي يحصد هذه الجائزة المرموقة، الأمر الذي يتوج مسيرة السوق المتميزة في مجال التميز المؤسسي والجودة عبر تاريخه.

وجاء حصول السوق على جائزة «الاعتراف بالتميز» من فئة «الخمسة نجوم» من المرة الأولى للترشح، عقب إنجاز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) لعملية مراجعة وتدقيق شاملة لكل الإجراءات والخدمات في السوق تم خلالها عقد أكثر من 20 اجتماعاً على مدى ثلاثة أيام بين قطاعات السوق وفريق التقييم التابع للمؤسسة.

وقد انتهت عملية التقييم إلى خلاصة مفادها امتلاك سوق دبي المالي لبيئة عمل تتسم بالتميز والجودة في كل العمليات والإجراءات والخدمات التي يقدمها السوق لكل فئات المتعاملين على تنوعهم الشديد، وبالتالي الحاجة إلى اعتماد منهجيات وآليات عمل تتماشى مع طبيعة فئة منهم.

تاريخ حافل

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «إنه لمن دواعي سروري الإعلان عن فوز سوق دبي المالي بهذه الجائزة المرموقة.

ومما لا شك فيه فإن حصول السوق على الجائزة من أول محاولة ترشح تعكس تجذر ثقافة التميز المؤسسي والجودة في السوق، عبر تاريخه الحافل بالنجاحات، حيث اعتمد سوق دبي المالي منذ انطلاقته في العام 2000 هذا النهج استلهاماً لمسيرة دبي اللافتة في هذا المجال حيث تعتبر مركزاً للتميز ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً.

إن الحصول على هذه الجائزة العالمية يعكس نجاح سوق دبي المالي في صياغة ثقافة مؤسسية بُنيت على فهم عميق لمتطلبات المتعاملين في سياق تناغم تام مع الأهداف الاستراتيجية في دبي والإمارات العربية المتحدة، كما تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ما يخص الابتكار والخدمات الذكية، ما أسهم في تطوير سوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية توفر للمتعاملين خدمات متطورة لتداول وتقاص وتسوية الأوراق المالية».

وأضاف عيسى كاظم: «باعتباره السوق الرائد في الإمارات والمنطقة يعد السوق في طليعة المؤسسات المالية الحريصة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات أسواق المال، وقد نجحنا في تحويل تلك الممارسات إلى ثقافة مؤسسية ومنهجية عمل تسخر كل الإمكانات المتاحة من أجل تزويد المتعاملين بأفضل الخدمات.

ونحن سعداء بالمردود اللافت الذي قدمه فريق العمل خلال عملية التقييم من قبل فريق التقييم التابع للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM».

مؤسسة متميزة الأداء

ومن جهته قال راسل لونجمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM: «نتقدم بالتهنئة إلى سوق دبي المالي لحصوله على جائزة من فئة الخمسة نجوم ضمن برنامج المؤسسة للاعتراف بالتميز، والتي تُمنح للمؤسسات متميزة الأداء، التي تنجح في إدارة عملية التغيير بفعالية واعتماد ثقافة التطوير المستمر كونها ممارسة يومية مع التركيز على احتياجات مختلف الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وقد استهدفت عملية التقييم من قبل فريق المقيمين المستقلين، الذين نقوم باختيارهم من الهيئات الأعضاء في المؤسسة وتدريبهم، تحديد أفضل الممارسات التي نحرص جميعاً على استلهامها والهادفة إلى تعزيز الإبداع والابتكار بين فرق التميز المؤسسي على المستوى العالمي».