ريتشارد تينغ: «أبوظبي العالمي» يخطط لتطبيق معايير الحوكمة

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

أكد ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي المالي العالمي، في تقارير صحفية، أن سوق أبوظبي المالي العالمي يخطط لتطبيق معايير الحوكمة البيئية، الاجتماعية وحوكمة الشركات، والمعروفة اختصاراً باسم «ئي إس جي»، وتقديمها للشركات العاملة به كي تتبناها عند تقديم افصاحاتها المالية.

وقال تينغ: «تحتل معايير الحوكمة صدارة أولوياتنا حالياً، ونعمل على إقناع الشركات العاملة لدينا على تبنيها طوعاً في إفصاحاتها». وأضاف: «إذا نظرنا إلى الحيز الذي تشغله هذه المعايير عالمياً، فسنجد أنه شهد نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة. تبلغ حجم الاستثمارات العالمية المخصصة لتطبيق معايير الحوكمة حالياً 23 تريليون دولار، ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 10% على الأقل سنوياً». وشدد على أهمية معايير الحوكمة والفائدة التي تجلبها للشركات التي تتبناها، وقال: «تستفيد الشركات التي تطبق معايير الحوكمة في إفصاحاتها كثيراً، خاصة عندما تحتاج إلى تمويل، ذلك أن المستثمرين يبحثون دوماً عن مجموعة محددة من الحقائق لدى الشركات التي يعتزمون الاستثمار بها، وتتيح لهم معايير الحوكمة الاطلاع عليها بسهولة».

واستشهد تينغ بدراسة أصدرتها شركة «ماكنزي أند كو» للأبحاث والدراسات في أواخر 2017، وأفادت نتائجها أن تطبيق معايير الحوكمة لم يعد سوقاً تخصصية، ذلك أن مفهوم التمويل المستدام بات اتجاهاً سائداً لدى عدد كبير من الشركات على مستوى العالم. وقال : «تدار الاستثمارات حالياً في أكثر من ربع الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم وفقاً لافتراض مفاده أن معايير الحوكمة يمكنها التأثير على نحو ملموس في أداء الشركات وقيمها السوقية».