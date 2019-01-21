ضعـف الســيولة يبُدد مكـاسب الأسهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ رامي سميح

بددت الأسهم المحلية، جميع مكاسبها الصباحية، لتغلق في نهاية جلسة أمس بالمنطقة الحمراء، وسط تحركات أفقية، سيطرت على أداء المؤشرات، فضلاً عن تراجع ملحوظ في مستويات السيولة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 153 مليون درهم، منها 76.27 مليوناً في دبي، و76.8 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 88.9 مليون سهم، موزعة بواقع 63.9 مليوناً في دبي، و25 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2291 صفقة.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.16%، بعدما بدد جميع مكاسبه الصباحية، ليغلق عند مستوى 2512.83 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار والسلع والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.2%، ليصل إلى 4975.3 نقطة، بفعل تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي، مع انخفاض قطاع البنوك هامشياً، بفعل هبوط سهم دبي الإسلامي 0.59%، في مقابل ارتفاع الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.43%. وتراجع أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 0.81%، مع نزول سهم دبي للاستثمار 0.78%، وسوق دبي المالي 1.08%. وانخفض قطاع النقل بنحو 1%، مع انخفاض العربية للطيران 1.94%، وأرامكس 0.25%، والخليج للملاحة 0.71%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار هامشياً، مع ارتفاع إعمار العقارية 0.5%، وأرابتك 3.43%، وإعمار مولز 0.6%، بينما تراجع داماك 3.97%، وإعمار للتطوير 0.25%. وتصدر سهم دبي الإسلامي النشاط في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 19 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 17.3 مليون درهم، ثم سهم أرابتك بسيولة بنحو 8.3 ملايين درهم، وارتفع 3.43% إلى 2.11 درهم. وسجل سهم المدينة للتمويل أكبر ارتفاع بنسبة 5.3%، فيما كان سهم آن ديجيتال سيرفيسز، الأكثر انخفاضاً بنحو 4.15%، إلى 0.23 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.09%، بعد انخفاض أبوظبي الأول 0.14%، فيما ارتفع أبوظبي التجاري 0.59%، والاتحاد الوطني 0.21%، وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.72%، مع تراجع سهم الدار 0.65%، وإشراق 0.84%.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، بعد تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. في المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.78%، مع صعود دانة غاز 1.38%. وحل سهم اتصالات في صدارة النشاط بسوق العاصمة، مستقطباً سيولة بنحو 35.5 مليون درهم، تلاه سهم الدار العقارية بتداولات بلغت 16.24 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي الأول بسيولة بقيمة 9.6 ملايين درهم، وكان سهم طيران أبوظبي، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.79%، فيما كان سهم القدرة القابضة، الأكثر تراجعاً بنسبة 9.87%.

الأجانب

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 7.6 ملايين درهم، منها 4.43 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و3.17 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين، في المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 7.6 ملايين درهم محصلة بيع، موزعة بنحو 6.6 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و980 ألف درهم محصلة بيع الأجانب.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 2.7 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 10.3 ملايين درهم. فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 10.3 ملايين درهم، في حين اتجهوا نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار 2.7 مليون درهم.

إعلانات مضللة

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Ⅶ إفصاحات

Ⅶ تجتمع الجمعية العمومية لشركة إشراق العقارية في 4 فبراير المقبل لمناقشة تعديل اسم الشركة إلى «إشراق للاستثمار»، وإضافة أنشطة استثمارية جديدة للنشاط.

Ⅶ يعقد مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني اجتماعاً في 23 يناير الجاري لمراجعة عملية الحوكمة.

Ⅶ يجتمع مجلس إدارة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» في 27 يناير الجاري للنظر في النتائج المالية عن العام 2018، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

Ⅶ وافق مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية في اجتماعه المنعقد السبت الماضي على الهيكل التنظيمي الجديد للشركة.

Ⅶ أعلنت شركة دار التمويل عن إطلاق خدمات دفع متطورة لحاملي بطاقاتها الائتمانية من خلال تطبيق «سامسونج باي».