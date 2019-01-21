هندي يفوز بمليون درهم في سحوبات «مبروك» من «التجاري الدولي»

المصدر: دبي- البيان

أعلن البنك التجاري الدولي، أمس، عن اسم الفائز بالجائزة السنوية الكبرى ضمن سحوبات حساب التوفير «مبروك» التي أجريت في ديسمبر 2018.

وفاز بجائزة المليون درهم مبشّر عبد المناف شيخ، وهو عميل هندي لدى البنك منذ ثلاث سنوات وقام بفتح حساب التوفير في مارس العام الماضي عند دعوته لقاء يوم عائلي في مكاتب البنك التجاري الدولي، وهي فعالية تعليمية ينظمها البنك بهدف تثقيف العائلات والأطفال بأهمية الادخار باستخدام الألوان والكتب التفاعلية.

وقدِم مبشّر من بنجلور، في الهند منذ عشرة أعوام إلى الدولة، ويعمل حالياً مدير مبيعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وينوي توظيف المبلغ في تعليم أبنائه وسداد التزاماته المالية الأخرى.