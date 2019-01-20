حبيب الملا: المحادثات مع «العربية للطيران» مستمرة والشكوى ضد «نقفي» غير قانونية

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

كشف الدكتور حبيب الملا، محامي مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» عارف نقفي، عن أنه يخطط لتقديم دفاع كامل إلى النيابة العامة لإثبات أن الشكوى الجنائية من شركة العربية للطيران ضد نقفي ليس لها أساس قانوني أو واقعي.

وعبّر في تصريح لـ«البيان الاقتصادي»، عن دهشته من توقيت هذا الإجراء، لا سيما أن المفاوضات بين الطرفين تجري بانتظام من أجل التوصل إلى تسوية ودية، علاوة على أن المسؤولية المعنية هي على «أبراج» وليس على «نقفي».

وأعلنت «العربية للطيران» المدرجة في سوق دبي المالي الأربعاء الماضي عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسس «أبراج» عارف نقفي من خلال التقدم ببلاغ جزائي في محكمة الشارقة لاسترداد مبلغ بقيمة 336 مليون دولار استثمرته الشركة في صناديق أبراج.

وقال الدكتور حبيب الملا، الذي يترأس مكتب بيكر آند ماكينزي حبيب الملا، إن مؤسس «أبراج» مجرد ضامن، كانت تصرفاته في هذا الأمر لصالح المجموعة، لافتاً إلى أنه لم يتم التوصل إلى ملف الشكوى لمعرفة سبب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد «نقفي».

وأوضح أن المطالبة المعنية تمثل جزءاً من إجراءات التصفية المؤقتة الجارية في كايمان، وتخضع المطالبة أيضاً لشرط تحكيم دولي، وقد قدمت العربية للطيران بالفعل طلباً للتحكيم في يوليو الماضي.

وبدأت أزمة «أبراج» في الظهور العام الماضي عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.

و«نقفي» أكبر مساهم منفرد في أبراج القابضة، التي تملك نشاطاً لإدارة الاستثمارات، يُباع جزء منه إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية، المتخصصة في عمليات الاستحواذ.

وقدّمت «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلباً لتصفية مؤقتة في جزر كايمان.