بنك «جوليوس باير»: منطقتان فرعيتان ومسؤولان جديدان للشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: زيوريخ،‏ دبي - البيان

أعلن بنك جوليوس باير، المجموعة المتخصصة في العمل المصرفي السويسري، عن إنشاء منطقتين فرعيتين للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا من أجل خدمة عملائه بشكل أفضل وتطوير العلاقات في هذه الأسواق المتنوعة.

وعيّن البنك ريجيس برغر مسؤولاً عن منطقة الشرق الأوسط (بما في ذلك المشرق) والذي سيتخذ من دبي مقراً له، وآلان أوكاري الذي سيتخذ من زوريخ وموناكو مقراً له رئيساً لمنطقة أفريقيا وتركيا، على أن يواصلا عملهما كعضوين في اللجنة الإدارية لمنطقة الأسواق الناشئة تحت إشراف ريمي أ. بيرسييه.

وقال ريمي بيرسييه، رئيس الأسواق الناشئة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في بنك جوليوس باير: «يسعدني الإعلان عن إنشاء فريق قيادة جديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعيين شخصين مؤهلين في مناصب جديدة، وضماننا بالتالي الاستمرارية بالنسبة إلى عملائنا.

لقد أدى ريجيس برغر وآلان أوكاري دوراً مهماً في تعزيز علامتنا التجارية خلال السنين الماضية. فهما يتمتعان بسجلّ حافل بالنجاحات في القطاع المصرفي الخاص وأنا واثق من أننا نمتلك المؤهلات اللازمة لتطوير أعمالنا وخدمات إدارة الثروات الاستثنائية التي نقدمها لعملائنا».