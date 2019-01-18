الأجانب يقتنصون الأسهم المحلية متدنية السعر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في الأسواق المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة مع تداول الأسهم عند مستويات سعرية متدنية مغرية وجاذبة.

ووصل صافي الاستثمار الأجنبي 136.3 مليون درهم محصلة شراء.

في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بـ 136.5مليون درهم، منها 5.8 ملايين درهم للعرب، و40 مليون للخليجيين، و90.5 مليون للمواطنين.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهوا نحو الشراء بأبوظبي بـ 72.57 مليون درهم، بينما مالوا نحو التسييل بدبي بـ 5.5 ملايين، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بأبوظبي بـ 72.57 مليون درهم، وإلى الشراء في دبي بـ 5.53 ملايين درهم.