الأسواق تنهي الأسبوع خضراء وتترقّب سيولة جديدة

أنهت الأسواق المحلية تعاملات الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء مدفوعة بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك وسط ترقب إعلانات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائجها المالية ما يحفز المستثمرين على ضخ سيولة جديدة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.64% ليغلق عند 2516.81 نقطة مع صعود أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما أغلق سوق أبوظبي على صعود هامشي بنسبة 0.05% إلى مستوى 4985.3 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات لكن هبوط أسهم الطاقة قلص وتيرة صعود السوق.

ووصلت سيولة السوقين إلى 264.6 مليون درهم موزعة بواقع 140.4 مليوناً في أبوظبي و124.2 مليوناً في دبي، وجري التداول على 105.06 ملايين سهم منها 21.3 مليوناً في أبوظبي و83.7 مليوناً في دبي، وذلك من خلال تنفيذ 3509 صفقات.

سوق دبي

وتعززت مكاسب سوق دبي بارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.77% مع صعود أسهم «إعمار» 1.27% و«إعمار للتطوير» 1.78% و«أرابتك» 2.51%، في مقابل هبوط «الاتحاد العقارية» و«ديار» بنحو 2.68% و1.33% على التوالي.

وارتفع قطاع البنوك أيضاً بنحو 0.57% نتيجة صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.1% واستقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير، كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.6% بفضل مكاسب «شعاع كابيتال» 3.9% و«دبي للاستثمار» 0.78%.

وارتفع قطاع النقل بنسبة 1.26% بدعم صعود سهم «أرامكس» 1.5% و«الخليج للملاحة» 1.21% و«العربية للطيران» 0.98%. وكان سهم «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.44% إلى 0.39 درهم، فيما سجل «المدينة للتمويل» أكبر هبوط بنسبة 6.6% إلى 0.28 درهم.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 19.4 مليون درهم ليغلق ملامساً 4 دراهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 19.2 مليون درهم ليقفل عند 9.2 دراهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 18.4 مليون درهم وصولاً إلى 5.1 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنحو 0.08% بدعم صعود «بنك رأس الخيمة الوطني» 2.19% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.2%، واستقرار «أبوظبي الأول»، مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» بنحو 0.12% و0.41% على التوالي. وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع العقار 0.68% مع ارتفاع «إشراق» 1.71% و«منازل» 1.3% و«الدار» 0.65%، فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.11% بضغط انخفاض «أدنوك للتوزيع» 2.61% و«دانة غاز» 0.74%، مقابل صعود «طاقة» 0.1%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 56.59 مليون درهم ليغلق عند 14.6 درهماً، ثم سهم «اتصالات» بتداولات قيمتها 46.8 مليون درهم ليقفل عند 16.96 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بـ15.1 مليون درهم وصولاً إلى 8.44 دراهم. وكان سهم «القدرة القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنحو 12.5% إلى 0.79 درهم، فيما سجل سهم «اسمنت الخليج» أكبر نسبة هبوط بنحو 9.7% إلى 0.7 درهم.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.18% ليغلق عند 3072.17 نقطة بعد تداول 338.5 ألف سهم بقيمة 3.7 ملايين دولار من خلال 196 عملية.

وساطة

من ناحية أخرى، نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند التعامل مع شركة الوساطة بالحرص على الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة من شركة الوساطة ومراعاة شطب الفرغات إن وجدت، وكذلك الحرص على كشف الحساب بصفة دورية من شركة الوساطة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.

إفصاحات

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس عن تأجيل اجتماع مجلس إدارتها لظروف خاصة.

أقر مجلس إدارة شركة العربية للطيران خلال اجتماعه الأربعاء الماضي الموازنة المقترحة لعام 2019.

ارتفعت أرباح مصرف عجمان خلال العام الماضي بنسبة 28.2% إلى 170 مليون درهم مقارنة بأرباح 132.6 مليونا في 2017.

اشترى مصرف السلام - البحرين المدرج في بورصتي دبي والبحرين نحو 40 ألف سهم من أسهمه (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 37.975 مليون سهم إلى 38.015 مليون سهم (1.776% من الأسهم المصدرة) بتاريخ 16 يناير 2019.