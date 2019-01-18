مجلس إدارة "المركزي" يعتمد ميزانية 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

عقــدَ مجلس إدارة المصرف المركزي، بعد إعادة تشكيله مؤخراً، اجتماعـه الأول لسـنة 2019 بمقـر المصرف المركـزي في أبوظبي.

حيث اطلع على الخطّة الاستراتيجيّة للمصرف المركزي 2017 إلى 2021. وناقش الميزانيّة التقديريّة للسنة الماليّة 2019 وقام باعتمادها. كما ناقش المجلس إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.

عقد الاجتماع برئاســة حارب الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور عبد الرحمن آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس الخوري، وخالد بالعمى، وخالـد الطايــر، وعلي الرميثي، كما حضر الاجتماع محمـد الفلاسـي، نائب المحافـظ، وســيف الشامسي مســاعد المحافظ، ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

وافتتح رئيــس مجلس الإدارة الاجتماع بتوجيه كلمة شــــكر وتقدير للقيادة الرشيدة لثقتهم الغالية في أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، كما توجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الســابقين على جهودهم المخلصة والمتميزة خلال مدة عضويتهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الأخرى لخدمة الوطن، كما رحّب معالي الرئيس بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

واطلع المجلـــس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (يونيو 2018) وتقرير المدقــق الخارجي بشـــأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما في 30 يونيو 2018. واسـتكمل مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله وموضوعات أخرى مســتجدة.