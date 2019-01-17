«يوتيكو» تستهدف إدراج أسهمها في سوق المال خلال عامين

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

قال راشد البلوشي رئيس مجلس إدارة «يوتيكو» للمرافق الخدمية، إن شركته تستهدف طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق المال خلال عام إلى عامين، لكنها تتحين تحسن ظروف السوق.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»: «لدينا خطة واضحة للإدراج في سوق الأسهم، وقمنا بالفعل بتعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار لإتمام خطوة الطرح، لكننا ننتظر تحسن ظروف الأسواق وأيضاً رأي شركائنا بعد شراء (مجيس) العمانية حصة أقلية في شركتنا».

وأوضح البلوشي أن الشركة لم تحدد حتى الآن ما إذا كانت ستدرج أسهمها في سوق دبي أو أبوظبي الماليين.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على 4 مشروعات من المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة تتضمن تدشين محطة لتحلية المياه في رأس الخيمة بطاقة 100 ألف متر مكعب، والمشروع الثاني توسعة وتطوير محطة قائمة في رأس الخيمة لرفع طاقتها الإنتاجية من 15 ألفاً إلى 45 ألف متر مكعب، والثالث تكملة خط للمياه بين رأس الخيمة والشارقة، بينما المشروع الرابع تأسيس خزانات للمياه في الشارقة ورأس الخيمة.