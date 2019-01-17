«العربية للطيران» تقاضي «أبراج»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

بدأت «العربية للطيران» باتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسس «أبراج» عارف نقفي من خلال التقدم ببلاغ جزائي في محكمة الشارقة لاسترداد مبلغ بقيمة 336 مليون دولار استثمرته الشركة في صناديق أبراج.

وقال متحدث باسم العربية للطيران في بيان رسمي: «وفقاً لما تم توضيحه سابقاً بامتلاك استثمارات قائمة مع أبراج. نفيد بأنه إضافة إلى المطالبات التي قدمتها «العربية للطيران» ضمن إطار التصفية المؤقتة الجارية لشركتي «أبراج القابضة» و«أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة»، يواصل الفريق المختص من الخبراء الذين عينتهم «العربية للطيران» مشاركتهم الفاعلة مع المصفيين المؤقتين، والدائنين وجميع المعنيين بهذه المسألة مع استمرار عملية إعادة هيكلة «أبراج» تحت إشراف القضاء ومتابعة الإجراءات القضائية التي اتخذتها.

وأضاف: «تمتلك العربية للطيران محفظة استثمارية متنوعة، يرتبط جزء منها باستثمارات في «أبراج»، وعلى الرغم من أن هذه المسألة ليس لها تأثير ملحوظ على أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية، فإن «العربية للطيران» ستعمل على حماية استثماراتها ومصالحها بكافة السبل المتوافرة».