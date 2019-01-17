الأسهم القيادية والنتائج المالية تدعم صعود سوق دبي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ارتفع سوق دبي المالي في ختام جلسة أمس، مستمداً الدعم من الأسهم القيادية بقيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، لا سيما بعد الإعلان عن نمو كبير في الأرباح وتوصية بتوزيعات نقدية، فيما أغلق سوق أبوظبي على تراجع هامشي مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.41% إلى مستوى 2500.76 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع والنقل والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.02% ليغلق عند 4982.62 نقطة، وسط تباين أداء المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع العقار والطاقة واستقر الاتصالات مقابل تراجع البنوك.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 250 مليون درهم، منها 112.4 مليوناً في دبي، و137.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 146.65 مليون سهم، موزعة بواقع 125.25 مليوناً في دبي، و21.4 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال 2971 صفقة.

سوق دبي

وتعزز سوق دبي بارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.1% بعد ارتفاع سهم إعمار العقارية 0.77% والاتحاد العقارية 0.24% وديار 3.88%، كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.4% مع ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 1.11% فيما استقر سهم دبي الإسلامي دون تغيير.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.33% نتيجة ارتفاع سهم دبي للاستثمار 1.59% وسوق دبي المالي 1.95%. وصعد قطاع النقل بنسبة 0.66% مع ارتفاع أرامكس 1.78% والخليج للملاحة 2.34% فيما تراجع العربية للطيران 0.97%.

وتصدر سهم الاتحاد العقارية التداولات في دبي بسيولة 26.7 مليون درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بسيولة بقيمة 20.7 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بتداولات بلغت 13 مليون درهم. وكان سهم أمانات بصدارة الرابحين بنسبة 4.76%، فيما سجل سهم الاستشارات المالية الدولية التراجع الأكثر بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.24% مع تراجع أبوظبي الأول 0.41% وأبوظبي الإسلامي 0.95%، مقابل ارتفاع أبوظبي التجاري 0.72%.

وارتفع قطاع العقار 1% نتيجة ارتفاع سهم الدار 1.32% رغم تراجع إشراق 0.85%، في وقت أغلق قطاع الاتصالات مستقراً مع ثبات سهم «اتصالات» من دون تغيير. وصعد قطاع الطاقة بنسبة 2.75% معززاً بمكاسب سهم دانة غاز بنسبة 4.99%، أمام استقرار كل من طاقة وأدنوك للتوزيع.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط بتداولات بقيمة 74.5 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 31.34 مليون درهم، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بحصة قدرها 9 ملايين ردهم. وحقق سهم دانة غاز أكبر نسبة ارتفاع بنحو 4.99% فيما كان سهم أسمنت رأس الخيمة الأكثر انخفاضاً بنحو 5.51%.

الأجانب

ومال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار 10.4 ملايين درهم، منها 985 ألفاً للعرب، و540 ألفاً للأجانب، و8.88 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 10.4 ملايين درهم.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة بنك دبي التجاري الأربعاء الموافق 23 يناير الجاري للمراجعة والموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

انعقد مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية الثلاثاء حيث ناقش الخطة السنوية لعام 2019، واعتمد خطة تخفيض التكاليف.