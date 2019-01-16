29 مليار درهم صكوك متوقعة 2019

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن تصل قيمة إصدارات الإمارات من الصكوك خلال العام الجاري إلى 8 مليارات دولار (29.4 مليار درهم).

فيما توقعت أيضاً أن تصل الإصدارات الخليجية بين 47 و48 مليار دولار.

وذكرت الوكالة خلال لقاء صحافي عقدته في دبي، أمس، أن قيمة إصدارات الصكوك المحلية سجلت قفزة كبيرة العام الماضي عند 9.1 مليارات دولار (33.4 مليار درهم) مقارنة بـ 3.7 مليارات دولار في عام 2017.

ورجح محمد دمق محلل الائتمان الأول لدى الوكالة، أن تكون أغلب إصدارات الصكوك في الإمارات من قبل القطاع الخاص، كما حدث في العام الماضي الذي شهد إصدارات غير مسبوقة من شركات القطاع الخاص والبنوك لمواجهة استحقاقات قادمة.

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