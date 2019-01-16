750 مليون دولار صكوك لـ «أبوظبي الأول»

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك لبنك أبوظبي الأول، أن من المتوقع أن يجمع البنك 750 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 5 سنوات، وتحمل فائدة 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بانخفاض 20 نقطة أساس السعر الاسترشادي.

و«أبوظبي الأول» هو أول مؤسسة في الخليج تدخل سوق الصكوك الدولية هذا العام. وذكرت الوثيقة، أن الإصدار جذب طلبات بأكثر من 2.4 مليار دولار. ويتولى ترتيب الإصدار بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبيتك كابيتال والأهلي كابيتال ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول.