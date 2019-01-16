70.6 ملياراً نقد متداول خارج البنوك نهاية نوفمبر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع رصيد النقد المتداول خارج البنوك العاملة في الإمارات إلى 70.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018 بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم، وبنمو نسبته 4.2% مقارنة مع 67.7 مليار درهم في ديسمبر 2017.

ويشكل النقد المتداول خارج البنوك نحو 4.4% من إجمالي المجاميع النقدية للدولة التي بلغت قيمتها 1.59 تريليون درهم نهاية نوفمبر، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. ويصنف النقد المتداول خارج البنوك بحسب المعايير المالية ضمن عرض النقد «ن1»، وهو حاصل طرح النقد المصدر من النقد في البنوك مضافاً إليه الودائع النقدية.

ويتضح من خلال مراجعة مؤشر حركة النقد المتداول خارج البنوك خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2018 وجود حالة من التذبذب لكن رصيده الإجمالي تواصل فوق أعلى مستوياته المسجلة في عام 2017.

وخلال الربع الأول من 2018 بلغ قيمة الرصيد 69.9 مليار درهم، ثم ارتفع إلى 71.1 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام ذاته. أما في الربع الثالث من العام فقد انخفضت القيمة إلى 68.9 مليار درهم قبل أن يعاود الرصيد ارتفاعه إلى 70.6 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

ونما النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في الإمارات بنسبة 8.7% خلال العام 2017 مستحوذاً على 4% من عرض النقد «ن3» بمفهومه الأشمل، والذي يتضمن الودائع النقدية وشبه النقدية إلى جانب الودائع الحكومية.