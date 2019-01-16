«بوابة أرقام المالية» تقدم ورشة عمل عن صناعة صحافة البيانات

المصدر: دبي ـ البيان

نظم نادي دبي للصحافة في مقره الرئيسي ورشة عمل تفاعلية ضمن سلسلة جلسات البرنامج التدريبي المخصص لــ«الصحافة الاقتصادية المتقدمة» الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بدعم من موانئ دبي العالمية.

قدمت الورشة "بوابة أرقام الإلكترونية" لإطلاع أعضاء البرنامج على الصحافة الاقتصادية من غرف الأخبار الرقمية.

والمهارات المتقدمة في استخدام البيانات الاقتصادية الرقمية وصناعة محتوى صحفي من خلال أدوات التحليل، إلى جانب دراسة استخدام المؤشرات الاقتصادية في صناعة تقارير رقمية بهدف فهم أهم المؤشرات الاقتصادية والتدريب على قراءتها لصناعة محتوى إخباري رقمي عن طريق استخدام أدوات صحافة البيانات.

وقالت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إن العصر الرقمي الذي نعيش فيه يتيح للأشخاص إمكانية الحصول على المعلومات من مصادر متعددة بسهولة، ونتيجة لذلك، يواجه الصحفيون اليوم تحديات جديدة للحفاظ على واقعية الأخبار الاقتصادية ودقتها، نظراً لسرعة الأرقام الاقتصادية المتداولة إعلامياً.

وأضافت أن هذا النوع من الصحافة الاقتصادية يفرض أهميته الملحة في الوقت الحالي، لا سيما إذا نظرنا لحجم ارتباطها الوثيق مع الأسواق والمؤشرات الاقتصادية في العالم، حيث تتعرض الأسواق بشكل مستمر لمفاجآت وتذبذبات مالية أغلبها تبقى عصية على الفهم أو التفسير، بسبب عدم توفر التحليل الواضح.

بدوره، قال إسلام زوين، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام الاستثمارية: يواجه العاملون في مجال الإعلام تحديات كبيرة في عالم متسارع ومليء بالبيانات الضخمة، وصعوبة في فهم الأرقام المتغيرة، مؤكداً على أن فريق تحرير أرقام اكتسب طيلة سنوات خبرة متراكمة في الصحافة الاقتصادية المتخصصة، ويتمتع الفريق أيضاً بمهارات عالية في تحليل البيانات واستخراج قصص خبرية مفيدة للقراء.

وأضاف أن بوابة أرقام تعتبر المزود الرئيسي للمعلومات والتحليلات المالية عن أسواق المال بالسعودية ومنطقة الخليج، مشيراً أن فريقها الاقتصادي يركز على تحرير قصص خبرية تعكس نبض أسواق المال والمواضيع الاقتصادية بالمنطقة والعالم على مدار الساعة آخذين بعين الاعتبار ما يفيد مجتمع المستثمرين والمحللين الماليين.