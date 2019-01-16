أسواق الأسهم تتراجع تحت ضغوط بيع على العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الحمراء بنهاية جلسة أمس إثر تعرضها لضغوط بيعية استهدفت أسهم العقار والبنوك في وقت بقيت فيه السيولة عند مستويات منخفضة وسط غياب المحفزات وانتظار ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4983.42 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار، فيما نزل سوق دبي بنسبة 1.45% إلى 2490.55 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية إن تراجع الأسواق المحلية أمس جاء في ظل غياب المحفزات وتراجع معدلات السيولة خصوصاً في ظل سيطرة الحذر والترقب على المعنويات انتظاراً لنتائج الشركات السنوية.

وأضاف لــ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق تعول على نتائج وتوزيعات الشركات لاستعادة زخم النشاط خصوصاً وأن غالبية أسعار الأسهم تتداول عند مستويات مغرية يتوجب معها اقتناص الفرص وإعادة بناء مراكز مالية جديدة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 240.7 مليون درهم موزعة بواقع 125.13 مليوناً في دبي و115.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 137.26 مليون سهم منها 105.4 ملايين في دبي و31.8 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3291 صفقة.

سوق أبوظبي

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.39% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 0.68% و«الاتحاد الوطني» 0.41% و«بنك رأس الخيمة الوطني» 2.14%. كما هبط قطاع العقار بنسبة 1.95% بضغط تراجع «الدار» 1.95% و«إشراق» 3.48% و«منازل» 2.05%.

في المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.36% مع صعود «طاقة» 9.78% وذلك رغم هبوط «دانة غاز» 1.85% و«أدنوك للتوزيع» 0.43%. واستقر قطاع الاتصالات دون تغيير مع ثبات سهم «اتصالات».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة بسيولة 40.4 مليون درهم ليغلق عند 14.66 درهماً، تلاه سهم «اتصالات» مستقطباً نحو 21.7 مليون درهم ليقفل عند 16.9 درهماً، ثم سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتداولات 12.03 مليون درهم ليغلق عند 4.21 دراهم.

وكان سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.78% إلى 0.99 درهم، فيما سجل سهم «الشركة العالمية القابضة» أكبر هبوط بنحو 9.28% إلى 0.87 درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.9% مع هبوط «إعمار» 1.51% و«أرابتك» 1.48% و«داماك» 9.79% و«ديار» 4.75% و«إعمار للتطوير» 0.51%. كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.28% مع انخفاض سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بنحو 2.07% و0.78% على التوالي.

وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.9% بضغط هبوط سهم «دبي للاستثمار» 2.33% و«سوق دبي المالي» 1.08% و«شعاع كابيتال» 0.12%، كما هبط قطاع النقل بنسبة 1.11% مع نزول سهم «أرامكس» 1.75% و«العربية للطيران» 0.96%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 23.8 مليون درهم ليغلق عند 3.92 دراهم، ثم سهم «إعمار للتطوير» بحصة بلغت 16.5 مليون درهم ليقفل عند 3.93 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 14.9 مليون درهم ليصل إلى 5.1 دراهم.

وحقق سهم «الاستشارات المالية الدولية» أكبر ارتفاع بعدما لامس الحد الأعلى ليصعد بنحو 14.61% إلى 0.4 درهم، فيما سجل سهم «داماك» أكبر نسبة هبوط بنحو 9.79% ليغلق عند 1.29 درهم مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق.

حقوق

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة التعرف على حقوقهم كمستثمرين في الأوراق المالية، وممارسة هذه الحقوق وخاصة: الحق في تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة.

وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ومناقشة البيانات المالية وأداء الشركة، وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية العمومية، والحصول على الأرباح في حالة الإعلان عن توزيعات الأرباح، وأولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة، وكذلك الحصول على حصة من ممتلكات الشركة عند التصفية.

إفصاحات

ناقش مجلس إدارة شركة دبي للتأمين خلال اجتماعه، أمس، أعمال الشركة لعام 2018.

أعلن المصرف الخليجي التجاري المدرج في بورصتي دبي والبحرين عن شراء نحو 328 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين وذلك بتاريخ 14 يناير 2019.