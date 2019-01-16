عقود مستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت ناسداك دبي أمس، تداول العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية، وذلك في سياق أحدث توسع تشهده سوق العقود المستقبلية في البورصة. وتهدف هذه العقود إلى جذب المستثمرين الدوليين والإقليميين الذين يسعون للاستثمار في الشركات الإماراتية.

وقرع روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، جرس افتتاح السوق في منصة ماركت سايت التابعة لناسداك دبي، احتفالاً ببدء التداول. ويضم المؤشر حالياً 11 شركة من بين أكبر الشركات وأكثرها سيولةً في الإمارات ومنها موانئ دبي العالمية وإعمار العقارية وبنك أبوظبي الأول.

ويأتي إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية بعد أسبوع من إطلاق ناسداك دبي تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لـ12 شركة سعودية.

خطوة جديدة

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أثناء حضوره لحفل قرع الجرس: يمثل إطلاق تداول العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية خطوة جديدة في سياق استراتيجية دبي لتوسعة نطاق مجموعة منتجات سوق رأس المال بما يلبي احتياجات المستثمرين بمختلف شرائحهم.

وسيظل تركيزنا منصباً على توفير وسائل جديدة لاستقطاب الاستثمارات إلى الإمارات والمنطقة.

وقال روبرت أنصاري: يسرنا أن نتعاون مع ناسداك دبي في جهودها لتوسيع نطاق سوقها للعقود المستقبلية في جميع أنحاء المنطقة وجذب مستثمرين دوليين إلى الأسواق المالية في المنطقة. وستتيح هذه الاتفاقية لمجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين والإقليميين شراء عقود ناسداك دبي على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية.

جلب الاستثمارات

وتم إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية بموجب اتفاقية ترخيص وقِعَت في العام 2017، والتي تتيح لناسداك دبي إطلاق عقود مستقبلية على مؤشرات «إم إس سي آي» الإقليمية الأخرى. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي:

تمثل إضافة مؤشر «إم إس سي آي» المعياري للأسهم الإماراتية خطوةً مهمةً من شأنها جلب المزيد من الاستثمارات للمنطقة من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي تسعى لشراء عقود تتسم بالسيولة والقابلية للاستثمار. وسنقدم المزيد من المنتجات المرتبطة بمؤشرات «إم إس سي آي» الإقليمية لتوفير مجموعة كبيرة من الفرص للمتعاملين في سوقنا تلبيةً للطلب المتزايد من شركات الوساطة والمستثمرين».

وتدير المؤسسات الاستثمارية العالمية أصولاً بقيمة تتجاوز 11 تريليون دولار من خلال تتبع تركيبة مؤشرات»إم إس سي آي". ويمكن للمستثمرين من خلال التداول في العقود المستقبلية الاستفادة من الرافعة المالية لتعظيم عوائد تداولاتهم، وتحقيق الأرباح في حالة هبوط المؤشر أو صعوده على حد سواء.

29 شركة

وتم افتتاح سوق المشتقات ببورصة ناسداك دبي في 2016 وتضم عقوداً مستقبليةً للأسهم المفردة في 29 شركة رائدة مدرجة في الإمارات والسعودية، وتضم كذلك عقوداً مستقبليةً على المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتستعد ناسداك دبي لإضافة مجموعة من العقود المستقبلية وعقود الخيارات للأسهم الإقليمية.