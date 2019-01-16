بيت الوساطة للأوراق المالية يتوسّع بـ3 مواقع جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بيت الوساطة للأوراق المالية، التي تُقدم خدمات التداول في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وناسداك دبي، توسّعها إلى 3 مواقع في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية في أبوظبي والشارقة.

يأتي ذلك بعد إبرام الشركة 3 اتفاقيات نقل ملكية شركات خلال الأسبوع الأول من 2019 مع إندكس للأوراق المالية، ومركز الشرهان للأسهم والسندات، والفجر للأوراق المالية، حيث ستقوم شركة بيت الوساطة للأوراق المالية باستقطاب العملاء، وشراء كافة متطلبات الهامش لهم.

وقال عبدالهادي السعدي، العضو المنتدب للشركة: «تمنحنا المواقع الجديدة المزيد من القدرة على التواصل والظهور مع استمرار نمو أسواق الإمارات. والأهم من ذلك حصول العملاء الذين سيتم استقطابهم على خدمات وتسهيلات متميزة معنا».