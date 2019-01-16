«دار التأمين» تصدر سندات بـ 15 مليون درهم وتعدم أسهماً

المصدر: أبوظبي - البيان

وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التأمين»، أول من أمس، على إصدار سندات شق أول من رأس المال غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 15 مليون درهم.

وأوضحت الشركة بإفصاح، أمس، أن الغرض من الإصدار هو تعزيز نسبة كفاية رأسمال الشركة وأصولها، ودعم الوضع المالي لتحقيق استراتيجية نمو الشركة، والتوافق مع التعليمات المالية لهيئة التأمين.

وصادقت الجمعية على إعدام الأسهم المشتراة بعدد 1.219 مليون سهم بقيمة اسمية درهم وتخفيض رأسمال الشركة تبعاً لذلك، وتعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة (6) من نظامها الأساسي بما يتوافق مع ذلك.

وفوّضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ كل ما يراه لازماً لإصدار الأدوات والسندات، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع الوثائق والمستندات أمام جميع السلطات والجهات المختصة لتنفيذ قرارات الجمعية.