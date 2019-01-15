سوق أبوظبي يقترب من حاجز الـ 5 آلاف نقطة بدعم البنوك

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي، في ختام جلسة أمس، وسط عمليات شراء للأجانب والمؤسسات مع استمرار ضعف السيولة.

وصعد سوق أبوظبي مقترباً من حاجز الـ 5 آلاف نقطة بدعم من مكاسب أسهم البنوك، فيما هبط سوق دبي بنحو 0.41% بضغط من أسهم العقار.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4999 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك، بينما تراجع سوق دبي بنحو 0.41% إلى 2527.28 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والتأمين والاستثمار والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 224.3 مليون درهم، منها 105 ملايين في دبي، و119.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 95.6 مليون سهم، موزعه بواقع 70 مليوناً في دبي، و25.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3423 صفقة.

سوق أبوظبي

وجاءت مكاسب سوق العاصمة مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.33% لارتفاع أبوظبي الأول 1.65% وأبوظبي التجاري 0.61%، بينما في المقابل انخفض قطاع الاتصالات 0.35% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع العقار بنسبة 0.62% بعد انخفاض سهم الدار العقارية 0.65% وإشراق 0.41%، فيما نزل قطاع الطاقة 2.52% مع تراجع سهم دانة غاز 3.26% وطاقة 4.21%، واستقرار أدنوك للتوزيع.

واستمر سهم أبوظبي الأول في صدارة النشاط مستحوذاً على نحو 57 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 20 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة بقيمة 11.87 مليون درهم. وسجل سهم أبوظبي الإسلامي الارتفاع الأكبر بنسبة 1.95% فيما كان سهم القدرة القابضة الأكثر تراجعاً بنسبة 8.25%.

سوق دبي

وفى سوق دبي، انخفض قطاع العقار بنسبة 2.29% مع تراجع إعمار العقارية 1.97% وأرابتك 2.88% وداماك 4.03% وإعمار للتطوير 3.66% وإعمار مولز 2.91% والاتحاد العقارية 0.97%.

وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.6% بعد تراجع دبي للاستثمار 2.27% مع استقرار سوق دبي المالي وارتفع شعاع كابيتال 1.23%. في المقابل ارتفع قطاع البنوك قرب 1% مدفوعاً بمكاسب سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.18% والإمارات دبي الوطني بنحو 1%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات مستقطباً نحو 24.2 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بتداولات 21 مليون درهم، تلاه سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 77.75 مليون درهم، وحقق سهم ديار أكبر ارتفاع بنسبة 2.43% فيما كان سهم المدينة للتمويل الأكثر تراجعاً بنسبة 7.57%.

الأجانب والمؤسسات

وواصل المستثمرون الأجانب الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار 46 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنين نحو التسييل، بصافي استثمار 46 ملي ن درهم، موزعه بواقع 7.7 ملايين للخليجيين، و38.3 مليوناً للمواطنين، و107 آلاف درهم للعرب.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 30.5 مليون درهم، منها 29.9 مليون درهم في أبوظبي و615 ألف درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 30.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 29.9 مليون درهم في أبوظبي، و615 ألف درهم في دبي.

اطلاع

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أهمية الإفصاح الدوري للشركات المساهمة العامة تكمن في أنه يمَكن المستثمرين من الاطلاع على القوائم المالية، التي تعتبر أساس التحليل المالي ويتضمن الإفصاح الدوري 4 قوائم هي قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المالكين.

إفصاحات

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