25 مليار درهم زيادة في الودائع شبه النقدية لدى الجهاز المصرفي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي الودائع شبه النقدية في الجهاز المصرفي الإماراتي إلى نحو 809 مليارات درهم في نهاية الأشهر الـ 11 الأولى من 2018 بزيادة قدرها 25 مليار درهم وبنمو نسبته 3.1% مقارنة مع 784 مليار درهم تقريباً في نهاية العام 2017. وتشمل الودائع شبه النقدية الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين، بالإضافة للتأمينات التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، وفقاً للمعايير المالية العالمية.

وتظهر حركة تتبع تطوّر الودائع شبه النقدية المحافظة على نهج صعودي منذ بداية 2018 في مؤشر على تواصل نشاط القطاع المصرفي، والذي يعد من أقوى القطاعات من حيث الملاءة المالية في الشرق الأوسط. وارتفعت قيمة الودائع شبه النقدية من 784 مليار درهم في شهر ديسمبر من عام 2017 إلى 795.7 مليار درهم في أبريل من 2018.