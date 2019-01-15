جولة ترويجية لوزارة المالية المصرية في الدول الخليجية مطلع فبراير

المصدر: دبي- البيان

تعتزم وزارة المالية المصرية، بدء جولة ترويجية في دول الخليج العربي مطلع فبراير المقبل، في إطار الترويج لطرح سندات في أسواق آسيا.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس، إن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية، والتي بدأها الدكتور محمد معيط وزير المالية أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سيؤول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها جولة قام بها أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين، وجولة في سنغافورة واليابان مؤخراً.

كما تستهدف الوزارة زيارة لدول الخليج في بداية فبراير، على أن يتبعها زيارة لهونغ كونغ وتايوان مع نهاية الشهر. وتسعى الحكومة لإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.