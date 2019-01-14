«الأوراق المالية» تُغرم شركتين مُدرجتين لتأخر الإفصاح المالي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، غرامة مالية على شركتين مدرجتين بواقع 20 ألف درهم لمخالفتهما قوانين الهيئة المتعلقة بالإفصاح الإلكتروني، حيث غرمت الهيئة شركتي جي إف إتش المالية والعربية للطيران نحو 10 آلاف درهم لكل منهما على حدة، بسبب تكرار عدم التزامهم بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الماضي باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني خلال المدة القانونية المحددة.

وأشارت الهيئة إلى أن عدم الالتزام بالإفصاح وفق النظام الإلكتروني شكل مخالفة لحكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني.

وأكدت أن القانون الجديد المتوقع رفعه لمجلس الوزراء قريباً، يعزز العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين للأنظمة وقواعد التداول في السوق المالي.