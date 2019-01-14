تباين إغلاقات أسواق الأسهم والسيولة تراوح مكانها

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية أمس، على تباين في أدائها وسط شح في السيولة مع هبوطها دون 200 مليون درهم، في وقت اتجه فيه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واقتناص الفرص مع بلوغ الأسهم مستويات سعرية جاذبة.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.13% ليغلق عند 4968.68 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 0.31% إلى مستوى 2537.68 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات بقيادة العقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 182.4 مليون درهم، منها 92 مليوناً في دبي، و90.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 92.2 مليون سهم، موزعة بواقع 75.9 مليوناً في دبي، و16.3 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 2604 صفقات.

وقال المحلل وخبير أسواق المال أيمن القصبي: استهلت الأسواق المحلية تداولات الأسبوع على تباين في أدائها مع استمرار التحركات الإيجابية والمشتريات الانتقائية على أسهم البنوك خصوصا في أبوظبي. وأضاف القصبي لـ«البيان الاقتصادي»، إن ضعف السيولة لا يزال عاملاً مؤثراً في مسيرة الأسهم، لكن من المتوقع تحسنها نسبياً مع بدء موسم النتائج السنوية.

سوق أبوظبي

ارتفع سوق أبوظبي مع صعود قطاع البنوك بنسبة 0.47% بدعم من أبوظبي الأول بنحو 0.97% رغم تراجع أبوظبي التجاري 1.32% والاتحاد الوطني 1%. في المقابل، انخفض قطاع الاتصالات 0.35% بعد انخفاض سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

كما نزل قطاع العقار هامشياً مع نزول إشراق 0.41% ورأس الخيمة العقارية 0.63%، فيما استقر سهم الدار من دون تغيير. وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.44% متأثراً بهبوط سهم طاقة 7.77% وأدنوك للتوزيع 0.43% وذلك بالرغم من استقرار دانة غاز.

وتصدر سهم اتصالات النشاط بسيولة 35 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.35% إلى 16.96 درهماً، تلاه سهم أبوظبي الأول مستحوذاً على 26.6 مليون درهم، وأغلق رابحاً 0.97% إلى 14.52 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات بنحو 10 ملايين درهم، وانخفض بنسبة 1.32% إلى 8.24 دراهم. وحل سهم ميثاق للتأمين التكافلي في صدارة الرابحين بنسبة 1% إلى 0.71 درهم، فيما كان سهم طاقة الأكثر تراجعاً بنسبة 7.77% إلى 0.95 درهم.

سوق دبي

وفى دبي، نزل قطاع العقار بنسبة 0.78% مع هبوط أرابتك 0.95% وداماك 0.67% وديار 1.33% وإعمار للتطوير 0.73% وإعمار مولز 3.37% والاتحاد العقارية 1.9%. ونزل قطاع النقل 1.16% مع هبوط سهم العربية للطيران 0.96% وأرامكس 1.48%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.85% بعد انخفاض سهم دبي للاستثمار 0.75% وسوق دبي المالي 0.84% وشعاع كابيتال 2.29%، فيما وتماسك قطاع البنوك بفعل إغلاق دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني على استقرار.

وتصدر سهم دبي الإسلامي النشاط مستحوذاً على سيولة بنحو 19 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.08 دراهم، تلاه سهم إعمار العقارية بسيولة 16 مليون درهم، مغلقاً على استقرار عند 4.06 دراهم.

تظلم

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة في حال تحملهم أي ضرر ينشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتم تسويته ودياً مع شركة الوساطة والتقدم بشكوى لاسترداد حقوقهم، مشيرة إلى أنه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار به.

إفصاحات

أكدت شركة شعاع كابيتال، أنه لا يوجد أي تغير في انكشافها على مجموعة «أبراج» منذ آخر إفصاح لها في يوليو الماضي.

يناقش مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والقرارات ذات صلة، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد غداً.

تقرر انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة العربية للطيران الأربعاء المقبل، لمناقشة الموازنة المقترحة لعام 2019.

تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان الأربعاء، لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية لعام 2018، وتحديد تاريخ ومكان وجدول الجمعية العمومية.