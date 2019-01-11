6.3 مليارات مكاسب أسبوعية للأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 6.3 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي، رغم استمرار ضعف السيولة وسيطرة الترقب والحذر على المعنويات، انتظاراً لتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي وانطلاق ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية للشركات المدرجة.

وارتفع سوق أبوظبي 1.31% عند 4962.37 نقطة بدعم ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات، فيما زاد سوق دبي 0.8% إلى 2545.65 نقطة مدفوعاً بمكاسب البنوك والاستثمار رغم هبوط العقار.

واستمرت مكاسب الأسواق للأسبوع الثاني على التوالي على الرغم من تباين تحركات المؤسسات حيث مالوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 53 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 18.6 مليون درهم.

واستقطبت الأسواق سيولة 1.2 مليار درهم، منها 691.5 مليوناً في دبي، و512.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 945.2 مليون سهم.

وفى دبي، ارتفعت أسهم «دبي الإسلامي» 1.6% و«الإمارات دبي الوطني» 2.83% و«دبي للاستثمار» 3.1% و«سوق دبي المالي» 3.4%، بينما في سوق أبوظبي صعدت أسهم «أبوظبي الأول» 2.7% و«أبوظبي التجاري» 2.45% و«الاتحاد الوطني» 4% و«أبوظبي الإسلامي» 5.3% و«اتصالات» 0.12%.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 134 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بـ 134 مليون درهم.