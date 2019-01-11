 تراجع تضخم أسعار المستهلكين في مصر ديسمبر الماضي - البيان

تراجع تضخم أسعار المستهلكين في مصر ديسمبر الماضي

المصدر:
  • القاهرة - رويترز
التاريخ:

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 12% في ديسمبر من 15.7% في نوفمبر.

وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في الوقود والكهرباء والنقل في وقت سابق من العام الماضي إلى ذروة بلغت 17.7% في أكتوبر في ظل ارتفاع أسعار الأغذية.

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة في القاهرة «ما حدث في أكتوبر كان مفاجئاً إذ قادت صدمة معروض التضخم ليرتفع إلى 17.7%، لكن ما نراه الآن هو عودة إلى الأوضاع الطبيعية ومع ذلك، فإن انخفاضاً 6.7 % عن الشهر السابق في أسعار الأغذية والمشروبات هو انخفاض كبير».

وقال: إن الانخفاض عن الشهر السابق قادته بشكل رئيس تراجعات كبيرة في أسعار الطماطم والبطاطس التي نزلت 37.4% و29.8% لكن آخرين لم يتوقعوا انخفاضاً، بهذا الحجم الكبير. وقالت علياء ممدوح مديرة الاقتصاد الكلي والاستراتيجية في بلتون «هذه كانت نتيجة مفاجئة للغاية. أسعار الأغذية كانت السبب الرئيس في قفزة أكتوبر».







 

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