«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع تركمانستان

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية مع راحيمبردي جيباروف وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة البنك الحكومي للشؤون الخارجية الاقتصادية بتركمانستان، سبل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده الجانبان بدبي، بحضور عبدالله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة، وممثل من البعثة الدبلوماسية لتركمانستان لدى الدولة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع فرص الشراكات المطروحة في عدد من القطاعات الحيوية محل الاهتمام المتبادل، من أبرزها الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والأمن الغذائي، كما تناول الاجتماع أهمية تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين.

وقال عبدالله آل صالح إن دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان يتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة تحظى بالدعم والرغبة المشتركة من قبل قيادة البلدين الصديقين لتطوير آفاق التعاون في كل المجالات التنموية وبما يحقق المصالح المشتركة.

وتابع: على الرغم من النمو الملموس لمؤشرات التجارة البينية فإنها لا تزال لا تعكس حجم الإمكانات والمقومات المتاحة، حيث سجل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 299 مليون دولار نهاية 2017.

مشيراً إلى ضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل، خاصة على صعيد القطاع الخاص للاطلاع بشكل متواصل على الحوافز والتسهيلات وفرص الشراكات المطروحة بالقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وتشجيع مجتمع الأعمال من الجانبين على الوجود والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الاقتصادية المتخصصة المنظمة في كلا البلدين.

فرص واعدة

وأوضح أن هناك العديد من الفرص لتعزيز أطر التعاون المشترك فيما بين البلدين، خاصة في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والصناعات القائمة مشتقات النفط، فضلاً عن أهمية مواصلة تعزيز التعاون القائمة في مجال الطيران والنقل الجوي بما يخدم حركة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وتابع: إن قطاع السياحة من القطاعات التي تحمل العديد من الفرص الواعدة للجانبين، سواء على صعيد تطوير حركة التبادل السياحي بين الجانبين أو فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يطرحها هذا القطاع الحيوي.

واستعرض آل صالح جهود الإمارات في تنويع اقتصادها وتنشيط القطاعات غير النفطية، والعمل على استقطاب استثمارات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخدم رؤيتها في التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

علاقات

قال راحيمبردي وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة البنك الحكومي للشؤون الخارجية الاقتصادية بتركمانستان، إن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، مدعومة بالرغبة المشتركة في الارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أكثر تقدماً وللاستفادة من الفرص النوعية المتوفرة بأسواق البلدين.

وأوضح أن الشركات الإماراتية تعد من أكبر الشركات المستثمرة في قطاع النفط والغاز بتركمانستان، سواء على صعيد مشروعات البحث والاستكشاف.