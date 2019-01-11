«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 5966 ساعة تدريبية خلال 2018

أنجزت اقتصادية رأس الخيمة خلال العام المنصرم 70 برنامجاً تدريبياً، وبعدد ساعات بلغ 5966 ساعة تدريبية تنوعت ما بين التخصصية والتطويرية وقد شملت كافة موظفي الدائرة من عدد العاملين فيها.

وذلك في إطار الاهتمام بالموارد البشرية.وقالت حصة الغيص مديرة قسم الموارد البشرية إن البرامج التدريبية التي ندرجها في الخطة الاستراتيجية للدائرة لها بالغ الأهمية في تطوير مستوى الأداء وجودة الخدمات والتعرف إلى المواهب وتحفيز الابتكار والإبداع وتحقيق النمو المهني والمعرفي للموظفين.

وأوضحت أن الدورات التي خضع لها موظفو الدائرة تتعلق بمختلف المجالات مثل المسؤولية المجتمعية والابتكار والتميز وغيرها لتمكينهم من أداء فعال ومثمر يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة بأفضل الكفاءات الوطنية. رأس الخيمة - البيان