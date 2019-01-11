أسهم البنوك تبقي الأسواق خضراء رغم شح السيولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، مدعومة باستمرار المشتريات الانتقائية على الأسهم القيادية في قطاع البنوك، على الرغم من بقاء السيولة ضمن مستوياتها المتواضعة ترقباً لظهور محفزات جديدة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.23% تعادل 5.9 نقاط ليغلق عند 2545.65 نقطة بدعم صعود أسهم الاستثمار والبنوك والعقار، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 9.13 نقاط أو ما نسبته 0.18% ليستقر عند 4962.37 نقطة نتيجة صعود أسهم البنوك والطاقة والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 273.4 مليون درهم موزعة بواقع 104 ملايين في دبي و169.37 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 132.4 مليون سهم منها 100.7 مليون في دبي و31.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3360 صفقة.

سوق دبي

جاء صعود سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك 0.49% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بنحو 0.55% و0.4% على التوالي. وزاد قطاع الاستثمار 1.2% مع ارتفاع سهم «شعاع كابيتال» 2.35% و«دبي للاستثمار» 1.53%.

كما ارتفع قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.05% مع صعود «إعمار العقارية» 1.5% في مقابل تراجع غالبية الأسهم الأخرى يتصدرها «إعمار للتطوير» 2.36% و«الاتحاد» 1.86% و«ديار للتطوير» 1.83% و«إعمار مولز» 1.66% و«أرابتك» 0.47%.

وتصدر سهم «إعمار» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 20.28 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 16.4 مليون درهم، ثم سهم «جي أف اتش» بسيولة بلغت 11.1 مليون درهم. وكان سهم «الإسمنت الوطنية» الأكثر ارتفاعاً بالحد الأعلى بنسبة 15% إلى 2.53 درهم، فيما سجل «تكافل الإمارات» أكبر هبوط بنسبة 3.11% إلى 1.56 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك 0.27% مع صعود أسهم «أبوظبي الأول» 0.28% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«الاتحاد الوطني» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.48% وصعد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.12% مع صعود سهم «دانة غاز» 0.42% في مقابل هبوط «أدنوك للتوزيع» 0.43%. فيما نزل قطاع العقار 0.8% مع انخفاض أسهم «الدار» 0.64% و«إشراق» 2.57%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 70.28 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 39.05 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بحصة بلغت 29.6 مليون درهم.

وحقق سهم «أركان لمواد البناء» أكبر نسبة صعود بنحو 5.93% إلى 0.5 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر هبوطاً بنسبة 9.09% إلى درهم واحد.

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنحو 0.18% أو ما يعادل 5.59 نقاط ليغلق عند 3090.02 نقطة بعد التداول على 696.3 ألف سهم، بقيمة تخطت 6 ملايين دولار من خلال 306 عملية.

إفصاحات

أوضح بنك دبي التجاري أنه يعمل جاهداً على استرداد قيمة القرض الممنوح لشركة أبراج وعلى الإدارة الفعّالة للضمانات المقدمة مقابل القرض مضيفاً أنه لا يوجد أي تغيير جوهري في حدود التعرض أو في الترتيبات الائتمانية الممنوحة لأبراج بشكل يستوجب الإفصاح.

كشفت «أجيليتي» المدرجة في بورصتي دبي والكويت أن رصيد الأسهم الخزينة بلغ 86.063 مليون سهم بنسبة 5.61% خلال الربع المنتهي 31 ديسمبر 2018.

اعتمدت وزارة التجارة الكويتية محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤجلة لشركة "إيفا" المدرجة في بورصتي دبي والكويت، التي عقدت الأحد الماضي ويتضمن تعديل أغراض الشركة لتصبح شركة قابضة.

قام مصرف السلام - البحرين المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء نحو 30 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 37.92 مليون سهم إلى 37.95 مليوناً بتاريخ 9 يناير2019.