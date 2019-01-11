«جت إيروايز» تقترح تأجيل سداد مستحقات متأخرة

المصدر: سنغافورة - رويترز

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن جت إيروايز الهندية التي تشتد حاجتها للسيولة اقترحت على الدائنين سداد مستحقات متأخرة بحلول سبتمبر في حين ستبدأ من أبريل سداد الدفعات المستحقة في موعدها.وقال مصدران مطلعان إن الشركة التقت مع مقرضين ومؤجرين وموردين في الهند يوم الثلاثاء لمناقشة وضعها المالي وخطة سداد الديون.

كانت وكالة آي.سي.آر.إيه للتصنيفات الائتمانية قالت في مذكرة في الثاني من يناير الجاري إن على شركة الطيران أن تسدد دفعات كبيرة من القروض على مدى الأعوام القليلة المقبلة بدءاً بنحو 17 مليار روبية (242 مليون دولار) بنهاية مارس.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها تخلّفت عن سداد دين لاتحاد بنوك هندية كان مستحقاً في 31 ديسمبر ما دفع آي.سي.آر.إيه إلى خفض تصنيفها.

وقالت الوثيقة: «الإدارة تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تزايد المتأخرات التي تراكمت حتى الآن.. جت إيروايز ستدفع المستحقات اعتباراً من أول أبريل 2019 في موعدها».